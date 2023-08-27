私校三成生請心理假「免附證明」 教師嘆：抵翹課美意遭濫用

為紓緩大學生身心壓力，國內數間公私立大學陸續推動心理假。但本報掌握，日前一所私立大學統計，校內學生111學年第一學期請心理假的學生比例竟高達三成。現場教師感嘆，大學推動心理假以來無須檢附證明，卻有學生以心理假抵翹課，學校出於信任設立心理假，未料美意卻遭濫用。

大學生自傷等校安通報案件數近年屢屢攀升，國內已有逾10所大學推動心理調適與健康假，出於信任學生多無需檢附證明，學生只要有需求、盼休憩喘口氣，就能自主請心理假。

但本報掌握一紙實踐大學統計，該校南北校區111學年第一學期均有3成學生請過心理假，台北校區7193名學生，一學期就有2269人請心理假，請假節次逾1.2萬節；高雄校區學生3891人，1169人請過心理假，二校區請心理假的人數遠高於病假和事假。

一名教師指出，學生請假內容各式各樣，從過敏發作到埋葬寵物都有，老師九成不會過問反對，但也確實發現，心理假變成部分學生翹課卻被點到名的擋箭牌，形同美意被濫用。

本報了解，中山大學、成功大學學生請心理假比例每學期僅5至7%，為此，實踐大學也由教務處發函師生宣導心理假用意，並提醒學生切勿濫用機制，後續將持續觀察心理假成效。

成大學務長洪良宜表示，起初學校也擔心心理假被不當使用，實際運作後狀況良好。學校也制定策略，請假一天通知授課教師；請假二日者，由學校寄信關懷並提供諮商輔助或就醫資訊；累計三日，將主動通知心理師，一方面確實掌握學生身心狀況，也由學校給予適度的督促。

中山大學學務長楊靜利則形容，心理假也是學校觀察學生心情狀態的管道之一，學生一學期請滿三次心理假系統將主動通知學校，評估是否引薦關懷資源，學生每次請假亦知會導師。