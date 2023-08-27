高教改革論壇／資通人才荒 施振榮：讓留學生加入

受到少子化影響，國內學生數日益減少，也讓資通訊產業面臨人力不足的窘境，宏碁集團榮譽董事長施振榮、廣達集團董事長林百里昨受邀參加二○二三高等教育改革論壇。施振榮表示，台灣資通訊產業正面臨人才不足，但人才不能只靠政府，企業也要投入資源，呼籲讓外國留學生加入人才行列。

根據國發會一一一至一一三年重點產業人才供需調查及推估報告指出，ＩＣ設計產業、５Ｇ通訊等十八項重點產業，欠缺軟硬體設計工程師、機械工程師、ＩＣ設計工程師等人才，主因為應屆畢業生供給量不足。

施振榮直言，人才不足不能只靠政府，企業也應投入相關資源，近年大學多開設產業創新學院就是盼引入企業資源，企業、政府一同投入訓練，「還需要外國留學生加入未來需求。」

施振榮說，因應人才需求，企業應扮演更積極角色，組織文化、機制、思維都要翻轉，才有機會長期落實。

林百里則說，「學生對於課業沒有使命感。」若對所學有使命，聽不懂也會努力聽、盡力追問。期許台灣高教加強學生的使命感，而非只是追求錢多、事少、離家近的工作。

林百里表示，台灣的文化底蘊不夠，未來的人類除了需要電腦，還需要文化，因為科技只是文明的一項工具，但人類的精神還是寄寓於文化中，鼓勵學生多讀哲學，培養文化與思考。