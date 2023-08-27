文資界：等於殺死活古蹟

建國啤酒廠近三分之一地眼看將成為台北科技大學校地，文資界齊表不滿。台灣歷史資源經理學會表示，此舉恐讓釀酒設備和動力設備等將因分割出校地遭切分，使原本是統一管理的生產線變成各由台酒和北科大管理，未來發展必然混亂，等於殺死活古蹟。已發動連署抗議，未來也將辦抗爭行動。

台灣歷史資源經理學會副秘書長黃俊達說，北科大無營運啤酒廠經驗，過去還涉及兩起處理文資不當事件，令人憂心其管理古蹟能力。

黃俊達說，據北科大學總務處公告，校地總面積達一九六點六公頃，光台北有東校區、西校區、林森校區等；學校大樓內也多處闢建商場，卻未優先提供學生。

文化大學景觀學系系主任郭瓊瑩表示，各國知名品牌啤酒廠如札榥、海尼根等，都保存現地工廠，以傳統工法釀造啤酒，結合觀光。建啤位在首都中心，又在昔日鐵道產業廊帶上，明明是珍寶卻不被重視，非常可惜。

台灣師範大學藝術史研究所兼任助理教授王維周也說，建啤難得之處是持續在生產，還能見證從日治時期至今的鐵路沿線面貌，當局應珍惜。

北科大表示，本校平均每名學生可用校舍面積僅約五點二坪，在國內公立科大屈居墊底，確實亟需校地。校內也有許多老師是文資專家，接管建啤文資後，將重新提修復及再利用保存計畫。