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助台東清寒學子40年 陳柏峰基金會頒發獎助學金

中央社／ 台東縣26日電

長期奉獻台東教育的「陳柏峰教育基金會」，今天頒給104名台東清寒學生獎助學金，總計200萬2000元，陳柏峰40年來對台東家鄉的關懷不間斷。

今天由陳柏峰的兒子陳瑞斌主持頒發獎助學金，開場由寶桑國中學生帶來Acappella人聲藝術表演、中場演奏管絃樂。

陳瑞斌勉勵學生努力向學，強調教育的重要性，以「我種下一顆助學種子，期許你們讓它綠蔭成林、生生不息」鼓勵學生珍惜受教育的機會力爭上游，發揮正向能量，回饋社會。

台東縣長饒慶鈴表示，大家見證企業充滿愛心的奉獻精神，瑞穎股份有限公司董事長陳柏峰40年前從大武開始，由顏華老師代為發放清寒學子獎助學金。

民國91年起委由救國團台東縣團委會擔任清寒獎學金的申請單位，以「陳柏峰教育基金會」每年發放百萬元助學金，嘉惠台東在籍學子，減緩經濟壓力、專心向學，今年將發放金額提高到200萬元，40年來堅持承諾的精神令人感動。

台東縣政府教育處表示，頒獎活動共有104名學子獲助學金榮譽，其中包括1名研究所學生、26名大專院校學子、23名高中職生以及54名國中學子，總金額達200萬2000元，盼學子透過努力學習、培養專長突破困境，讓未來更加燦爛。

在台東縣大武鄉長大的陳柏峰，小時候家境不好，初中學費是向老師借的，靠自己去河床抓蝴蝶賣錢還老師。畢業後遠赴台北學機械，經長時間努力，創造出亮眼成績的瑞穎股份有限公司。事業有成後，陳柏峰不忘兒時的艱辛，成立基金會幫助偏鄉的學子們完成學業，40年未間斷。

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