女學生滿20歲、畢業1年成「中離生」？ 控教官性騷疑遭查水表

台中豐原高中畢業女學生今年5月出面控訴，就學時遭主任教官言語性騷擾，並觸碰其肩膀與頭髮碰觸頭髮，她出言抗拒，卻被記18支警告，最後重修學分才畢業，未料警方6月3度找上家門進行「中離生」調查。教育局表示，5月接獲國教署名冊要求協尋中離生，轉請警方協尋，協尋過程中發現名冊有誤，已請警方不要再調查。至於遭控主任教官涉校園性別事件懲處結果，依據學校調查報告及其處理建議，核予記過一次處分。

女學生控訴，高中時曾短暫休學，110年2月復學就讀，卻遭學校主任教官多次言語性騷擾，包括「會不會餓、教官下麵給你吃啊」、「有沒有跟男生親過嘴、發生過關係？」等言語，甚至直接碰觸她的肩膀與頭髮。她抗拒騷擾後反被報復，撤銷過去已核准的病假與公假，最後累計記了18支警告，無法畢業，最後重補修學分才順利畢業。

女學生今年5月與中部人本基金會舉行記者會控訴，未料，今年6月女學生竟被列為「中離生」，警方三度以電話或家訪，要求家人提供她的聯繫方式，家人察覺有異未提供。女學生說，已畢業快1年，自己也滿20歲，怎麼會冠上「中離生」身分？自己與家人承擔極大壓力。

人本基金會中部辦公室主任曾芳苑說，該名主任教官因高中生霸凌輕生案，遭調職教育局調查，懷疑是對方藉此打探個資，欲向女學生施壓。

教育局指出，中離生協尋作業，由國教署不定期提供名冊給地方政府進行協尋，今年5月17日國教署函送台中市中途離校學生行蹤不明名冊給教育局，教育局5月25日將名冊函請警察局少年警察隊協尋行蹤不明學生，協尋過程中發現國教署函附的名冊有部分錯誤，教育局已於6月16日函請警察局少年警察隊暫時停止協尋作業。

教育局表示，對於未先請學校確認名冊，造成當事人困擾，深感歉意，未來在函請警察局協尋之前，會先請學校再次確認國教署函附中途離校學生名單正確性，避免再發生類似爭議。