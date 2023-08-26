大學任你玩四年？網議七大「大學生必做」報乎你知！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「大學生必做清單」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的大學生必做清單排行。

「大學」是許多人必經的學習過程，在這短短四年中，除了有課業要學習，還有許多大大小小的活動、經驗值得一試，甚至還有人說，沒做過這些事，等於白讀了大學，因此我們整理了網路上大學生必做的事項，快一起來檢查你完成了沒！

不能任你玩四年！「讀書」仍是大學重點 學生戀愛與出社會後的愛情截然不同？ ▲ TOP7大學生必做清單 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「大學生必做清單」的相關討論，發現「用功讀書」受到最多議論。雖然有派說法認為大學就是「任你玩四年」，不過大部分學生卻不認同，同時指出「這讓我想到常常聽到說大學就可以好好去玩了，因為大學根本沒人管你，但課業還是很重要吧」、「上大學就是考你自我管理的能力」，認為大學時期會有「任你玩四年」的錯覺，是由於大學生活與過往學習經驗相去甚遠，必須依靠自我管理的能力，自行安排所有時間、做好一切規劃，且沒有師長從旁敦促的緣故。

同時也有部分網友提到「大一可以多玩，大二之後最好乖一點為未來做準備」，指出大學一年級時通常課業負擔較輕，無須花費過多心力在課業上，可以趁此時期多多體驗大學生活，到了二年級後就要逐漸收心，將重心放在學業上，為了將來職涯做準備。

而「戀愛學分」也被認為是大學時期的「必修課程」。就有網友在論壇發問，學生時期沒談過戀愛會後悔嗎？並且分享自己的經驗，說道「出社會後的愛情少了一種戀愛的感覺，就是那種，即使你什麼都沒有，我還是喜歡你的感覺」。

留言區就引來許多民眾分享，紛紛表示「會，超後悔…不過當時也沒遇到適合的人，如果隨便找個人硬在一起可能也不會開心」、「學生時期的愛戀真的很單純，兩個人彼此喜歡就好，不需在意太多其他的因素」，指出大學時期談的戀愛無須考慮過多現實因素，只要彼此有意就能夠在一起，比起出社會後所發展的親密關係要單純許多，建議大學生們要把握短短的四年時間，談一場單純簡單的戀愛！

除此之外，「打工賺錢」也被視為大學生必做的事項之一。有許多人認為大學生在時間安排上較自由，因此非常適合找一份打工，除了能夠拓展自己的生活經驗，還能夠賺取零用錢，培養社會經驗與時間分配能力。

就有民眾分享「我大三每個禮拜家教加打工大概15hr，GPA 4.03，大二每個禮拜約10hr，GPA 3.59」，點出打工時數較長不一定就代表會拖垮學業表現，認為兩者無絕對關係，更著重的是時間安排的能力。

大學四年的時間稍縱即逝，若只有天天讀書、回家睡覺，就太浪費這最青春的四年時光了。如果你還沒嘗試以上的「大學生必做清單」，不妨參考網友提出的建議，並好好規劃大學時間，體驗最精彩的大學生活吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「大學生必做」相關討論則數。觀測期間：2023/08/01~2023/08/16，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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