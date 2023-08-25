高雄校長聯席會議力推永續教育 通學安全也成關注焦點

高雄市112學年度校長聯席會議今天在高雄大學舉行，約有380位校長到場參加，高雄市長陳其邁出席表示，配合政府2050淨零排放政策，高雄各級學校推動環境永續教育成重點，另外在通學安全部分，已編列8000萬經費改善學生通學環境，另外要提醒，9月開學後要留意校園登革熱防疫。

陳其邁表示，中央已宣示台灣2050淨零排放政策，高雄也面對氣候變遷及全球化挑戰，教育的革新是引領城市進步的重要動力，新世代教育將以數位學習、淨零永續為發展核心，各校也強化節能減碳、開發綠能等措施，於楠梓區預計於115學年度開始招生的藍田國小，將成高雄第一所融入淨零排放理念的永續智慧校園。

除此之外，為改善學生通學安全，高雄市府編列8000萬預算，預計在下學期開學後，提高導護志工誤餐費從40元提升至60元，以及各校學規畫補助短時委外導護專屬人力，亦投入近2.5億經費，改善校園周邊通學步道、跑道重建及廁所翻新等基礎建設。

高雄市府教育局表示，為讓老師能專心投入教學工作並強化學生通學安全，提升導護志工誤餐費能強化志工參與導護意願，而各校設置專屬導護人力，除補足教師退出導護工作的不足外，也能讓各校導護工作專業化，讓學童通學過程更加安全。