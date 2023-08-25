中正紀念堂新願景競圖成果開展 邁向轉型下一步

由台灣現代建築學會、中華民國都市設計學會、中華民國景觀學會三大學會發起的「首都之心，城中轉正：中正紀念堂園區新願景概念競圖」，向海內外徵求中正紀念堂園區轉型提案。競圖成果即日起至9月10日於台灣代文化實驗場C-LAB展出，實踐大學建築設計學系系主任、策展人王俊雄說，透過展覽，能看到當代對園區存有綠化、開放、記憶、連結等心願。文化部次長王時思表示，在務實地探索後，期待能找出共識，邁出中正紀念堂園區轉型的下一步。

展覽分為五個主題，包括「自然共生：生態與威權的地景對話」、「解放空白：開放與公共的新視野」、「記憶迴響：凝視歷史，重塑記錄」、「脈絡交織：既存系統的連結與超越」和「眾聲喧嘩：多元使用活動的介入」。展示評審推薦優秀作品10組、初選入圍20組、特別邀請2組、歷年畢業設計徵件10組，以及初選徵件142組，總計184組創作參展，涵蓋社會組和學生組。

台灣現代建築學會理事長黃俊銘說，由民間學術團體帶動的競圖，重新思考佔地20公頃、作為首都核心的中正紀念堂園區的過去與未來發展，過去這個場域具備政治性，許多政治、儀典活動在此舉行，未來應扮演更多元、接納市民、符合當代生活場域的角色，今天這個成果展，不是競圖的結束，而是更往前思考的起點。

都市設計學會理事長梁豫漳也說，過去對於中正紀念堂園區的轉型僅停留在文字論辯，此次競圖集結多元廣泛面向，進行實質空間的介入與想像，也由上往下的決策，推演至公民參與，由公民參與與決定城市議題。

王俊雄說，歷經民主化運動、解嚴等事件，中正紀念堂名稱雖然沒變，但空間一直在變遷、轉型，人民早就用身體不斷改變它，透過這個成果展，可以看到這個時代的大家對園區改變的心願，包括希望它變得很綠、開放、承載大家的記憶，而不是只是一個人、一個家族或政黨的記憶，也盼望園區變成城市的連結點。