她當代理教師想考研究所 工程師男友嗆打工仔「不適合結婚」

對於富有教學熱忱的人而言，走上教育這條路是一件很有意義的事，教師就是許多人的夢想之一。一名女網友分享，自己是代理教師，擔任中年級的班導師，因為教出興趣且人格特質也滿適合，加上朋友建議修習教育學程，讓她下定決心考取研究所，沒想到卻遭男友直批「不適合結婚」。

原PO在Dcard教師板發文表示，在這份工作得到成就感，學生小小的感謝，都感到很開心，然而，「男朋友滿看不起代理教師的，覺得這是一份不穩定的約聘工作，甚至還嗆我打工仔，整天PUA我」，儘管原PO月薪不會太差，但對方認為不是正式老師就是不穩定。

原PO也提到，男友是在科技業當研發工程師，當同事朋友問到自己的工作時，總是說不出口，因為感到沒面子。也因為雙方都已經30歲，若要考教甄，至少要花4年時間，男友則說，「除非我考上正式老師⋯⋯現在他覺得我就是個不適合結婚的對象」，因而讓原PO好奇，「難道代理教師這工作在別人眼裡，真的讓人覺得很沒面子嗎」。

網友幾乎一面倒的認為，男友的心態很有問題，紛紛建議分手，「學不會尊重別人，賺再多錢都沒有用，我真心建議你可以思考放生」、「不會沒面子，但我覺得你需要換一個男友。」、「你該換的是男友了！人品有問題，只用工作和收入評斷別人」、「會不會考上了，他還是能找其他部分看不起你」、「直接分手吧，你又不是沒有能力的人，支持自己伴侶的興趣很難嗎」。

也有許多人提供自己過往備考時，另一半的重要性，「結婚後研究所＋教程，兩年半一畢業就考上正式，因為有家庭給予的後盾，才能讓我這麼順利」、「我在連代理老師都還不是的時候從男朋友那邊獲得滿滿的正能量，男友也請我不要再打工專心去考教職，他做我的靠山」、「他只是很心疼我要每年考，從來不會覺得我是代理他很沒面子」。

不過也有網友點出現實面，提供原PO參考，「代理老師需要擔心下一年還會不會簽約，決定要當老師的話還是快點考到正式最好！祝福你」、「按妳說的34歲才出來考教甄，一來要面對大部分考生都是25以下的年輕老師，這些老師在讀書方面應該更有優勢，二來就是四年後缺額如何沒人說得準，要花幾年考上正式也很難講，要不要投注這個時間也是得審慎考慮」。