校務評鑑變革 新北推大數據系統

校務評鑑是各校四年一度大事，為準備評鑑報表，往往要忙數月至整學期製作檔案，新北市教育局指出，112學年度起與台師大合作，每年投入500萬建構大數據辦學分析系統，介接國教署資料庫、校務行政系統、問券調查，經過彙整後生成各校教育報告，校務評鑑60年來首次不用紙本，也能凸顯學校辦學特色。

新北市長侯友宜昨赴致理科大，出席新北市112學年度第1學期公私立學校校長會議，他說，教育要讓孩子適性發展，畢業後為國家所用，學生不是只在台灣競爭，還要與國際競爭，教育攸關國家未來。新北市教育預算年年增加，2019年555億，2024將編列逾740億元，教育經費是全台各縣市之冠。

侯友宜指出，他過去是警大校長，了解校務評鑑讓老師相當辛苦，要填一大堆報表，「到底實際效益如何？」看到很多產業講AI、大數據，這方向也適用在教育，方向就是國際、科技、人文、永續，因此校務評鑑方法即將有變革，透過行政減量、數位助理，支持創新改變的教育系統。

「我相信教育的錢不能省，但要花在真正有效能之處。」侯友宜認為，找到學校教學特色才能幫助孩子成長，借助大數據辦學分析系統，讓校務評鑑不再用紙本，進而找出學校特色，讓教育邁入另一個里程碑。

教育局長張明文說，112學年度起與台師大合作，每年投入500萬建構大數據辦學分析系統，系統介接國教署資料庫、校務行政系統、問券調查，經過彙整生成各校教育報告，系統是直覺式操作、視覺化數據，還有多面向評比，可供各校發展出不同特色，也減少資料重複填報、入校訪視。

錦和高中為第一階段試辦學校，校長張純寧說，學校例行資料保存，不再需紙本傳遞，更了解學生需什麼，進而調整開課，好處多多。