嘉義東榮國小 SDGs營隊 幫學生開拓關注視野

嘉義縣政府主辦、聯合報教育事業部承辦的「SDGs永續行動家暑期營隊」，日前在東榮國小舉行，嘉義縣教育處副處長顏廷育致詞時表示「學校是開啟夢想的地方」，並勉勵學員珍惜學習機會，累積實現夢想的力量。

聯合報教育事業部總經理潘素滿表示，聯合報長期關注聯合國永續發展目標(SDGs)，教育事業部不但在全國舉辦多場SDGs營隊，讓學生用更高的視角關注與人們息息相關的議題，並持續透過活動，倡議SDGs，例如今年的手繪報大賽主題「動物人間世」，就是鼓勵學生反思陸域生物、海洋動物與人類的關係。

聯合報寫作教室講師呂映靜表示，此次營隊是要帶學生了解SDGs的目標4——優質教育；他以愛沙尼亞投入資訊科技來提升國家經濟實力為例，讓學員想想這樣教育的優劣、台灣可借鏡之處部分，並製作電子報、倡議海報、行動短劇等表達看法和主張。

呂映靜指出，學生多能發揮創意想出各種宣傳方式，例如有小組想發送放有小標語的幸運餅，提醒重視偏鄉教育，另一組則想用科技車改善偏鄉資源不足的問題。