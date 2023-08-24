閱讀東坡詞，情中有思;安頓身心，品味人生。

大家耳熟能詳的「但願人長久，千里共嬋娟」、「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘」這些名句都是東坡的代表作品。要走進東坡內心世界，了解東坡的真情實感，詞是一道非常重要的入口。臺大進修推學院近期特邀國立臺灣大學中國文學系劉少雄教授開講「東坡詞的情感與哲思」課程，自112年10月29日起每週日下午上課，請有意報名者務必把握在9月25日前完成報名繳費，得享學費優惠。

東坡詞，是宋詞的奇葩，也是東坡文學中最動人心弦的一體。東坡以其才情、學問為詞，融入了詩的技法與意境，擴大並提昇了詞的內容與境界，使詞體從原來的花間小調，傷春悲秋轉化為一種可以抒情言志的抒情詩，使詞體得以脫離小道末技，進而取得與詩文同等的地位，成為文人抒情寫志之新體裁。這是東坡在文學史上重要的意義。

東坡於詞能「入乎其內，出乎其外」，因為感慨深、眼界大、意境高。我們細讀東坡詞，將會發現「情中有思」是其主調：他正視人間的悲喜情懷，也願意走入內心的衝突、掙扎、寂寞，但卻絕少陷溺於情感的愁苦鬱結之中；他往往能以一種比較正面積極的態度，轉換自己的視野，在情理中尋求內在的平衡，進而展現出較為曠達的胸襟及高遠的意境。

臺大進修推廣學院開辦的「東坡詞的情感與哲思」旨在和大家分享東坡詞出入在情理之間的表現，體察其成長與體悟，所展現的人文精神。課程分四個講次：首先談東坡在情感中成長，談東坡詞的親情與友情。其二，談在生活中的體悟，看東坡寫出的逸趣與閒情。其三，談夢醒之間，由永遇樂到臨江仙。東坡如何從人生如夢之中體會人生意境。最後，談出入之際，由定風波到定風波。東坡如何走進人生的風雨，最後也無風雨也無愁，尋找到此心安處是無上的境界。希望大家跟隨劉少雄老師閱讀東坡詞，走一段既豐富又深刻的人生旅程。想要瞭解本課程，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

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