新北教育大未來 侯友宜推大數據數位轉型

YouTube影片「山道猴子的一生」影射相當多令人省思的情節，引發民眾探討該影片在紅什麼的熱潮，堪稱近期最火紅的「警示神劇」，不僅網路出現各式懶人包，許多學校輔導教師也紛紛表示開學要播給學生看。有輔導老師認為，台灣教育過度注重考試成績的單一認同舞台，但當多數學生無法從考試舞台獲取認同，因而產生無數為了快速晉升「被看得起」，「是個咖」的猴子，卻連續做了許多錯誤且超過自己能力的決定。 其實在資本主義社會中，很多地方都有這類需要強烈被認同的人，讓不少人觀看後感受猴子的人生就像是自己，此時又該如何「轉彎下山」？

2023-08-24 08:00