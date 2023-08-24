新北教育大未來 侯友宜推大數據數位轉型
新北市112學年度第1學期公私立學校校長會議今天舉行，新北市長侯友宜在363位校長前宣布AI大數據及數位轉型為新北未來教育主軸，並與家長團體、教師會、全國校長協會、新北市校長協會及臺灣師範大學王麗雲教授發布全國第一套大數據辦學分析系統，將於112學年度正式上路，終結60年教育評鑑。
侯友宜表示，AI大數據數位時代是世界趨勢，新北市與國立臺灣師範大學合作，以大數據辦學分析系統讓學校更了解學生有興趣科目、分析會考成績、體適能的表現，期待未來透過數據分析可以打造專屬學校教育特色。
侯市長並強調，新北市從108年以來逐年增加教育預算經費，就是要做校長最堅實的後盾，以及重視孩子的教育，能為孩子做最完整規劃，從幼兒到樂齡、從體育健康到適性發展、培育在地觀與國際視野，發展每個孩子的才能。
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