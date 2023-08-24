因應產業園區發展大廠進駐 高市新建藍田國小高科實中
因應產業園區發展、半導體聚落成形，許多科技大廠陸續進駐，教育局評估周邊人口成長趨勢和就學供給容量，教育局110年12月即向國科會南科管理局積極爭取比照其他科學園區，在高雄設置科學實驗中學，經過一年多努力， 已於今年8月1日正式成立高科實中籌備處。
高科實中落腳於橋頭新市鎮，提供高雄園區（路竹園區）、高雄第二園區（橋頭園區）、高雄第三園區（楠梓園區）的員工子女、歸國學人子女，以及設籍該校址周圍鄰里的學童就讀，預計115學年度國小部1年級開始招生，117學年度全面招生，共計招收61班、1800就學名額。
教育局表示，市長陳其邁推動科學園區開發是高雄市產業轉型重要的一步，為加快高科實中設校期程，市府接受國科會南科管理局委託協助代辦校舍工程，透過中央與地方共同攜手合作，完善園區招商配套措施，吸引優秀人才進駐。橋科成立、台積電進駐楠梓，預期北高雄將成為經濟、人口成長熱區，教育也會是人才移居的重點考量，高市府全力整備資源應對。
高市府110年推動左楠地區7所高中職學校與在地大學合作，共同開設半導體、數位先修課程，讓學生提前職業試探；並持續完善數位學習軟硬體建置、雙語教育資源的覆蓋率，以及國際教育的交流推動等。
因應台積電進駐提供豐沛就業機會帶動人口成長，除積極評估鄰近學校校舍改建，逐步提高區域就學容量外，111年於楠梓區藍田里啟動藍田國小設校，預計115學年度招生；校園規畫融入淨零排放永續發展信念，結合綠能設備及建築美學，打造為國際雙語、永續智慧校園。
教育局長謝文斌表示，教育局配合產業轉型升級、雙語政策、技職教育再升級等政策，已著手優化園區鄰近週邊學校辦學特色，如協助學校爭取相關雙語計畫、與產業合作辦理自動化教育與導入雲端預算技術教學等，並希望透過教育資源共享，完善區域教學資源，讓學子有更好教育環境。
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