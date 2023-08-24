政治外的共識！這個原因讓賴清德柯文哲侯友宜都推薦它

2024總統大選打得火熱，已宣布參選的民進黨籍賴清德、國民黨籍侯友宜與民眾黨籍柯文哲，各有理念，難得在政治之外取得了共識，一起為新出版的《跑騎全台灣-狂飆的18鐵人》寫推薦序。統籌作者陳彥良表示，能得三位總統參選人及佛光山寺都監院院長慧傳法師為序，也代表認同醫護鐵人為社會公益的付出。

陳彥良表示，醫護鐵人再次匯聚來自各領域的18位傑出鐵人高手，共同完成了這本《跑騎全台灣 ： 狂飆的18鐵人 x 32 條私房跑步單車訓練路線 x 38 場亞洲經典賽事守則》。這本書是台灣首本以「訓練」為主題的跑步和單車路線工具書，鐵人以專業知識為讀者提供32條訓練路線的介紹和專屬地圖，包括作者所設計的路線里程、爬升、補給點、交通等實用資訊。

書中還分享了38場國內及亞洲經典耐力賽事的模擬訓練重點和比賽策略。專業教練在書中提供了課表安排、跑姿改善和裝備選擇等實用建議，跑步和單車高手們則從不同角度提出對初學者的貼心提示，以及可能遇到的挑戰和解決方法。書中並匯集台灣北、中、南、東各地耐力運動團體豐富的經驗和資訊，為讀者提供更多實用指南。

「這像是不可能的任務！」醫護鐵人創辦人陳彥良說，副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲和新北市長侯友宜都事務繁忙，經過鍥而不捨說明醫護鐵人成立初衷、對社會公益的理念，及運動的正面影響，加上此書版稅的一半將捐給失親兒福利基金會，三人陸續同意提筆推薦。

賴清德在序中表示自己是資深體育迷，長期支持和關注各項運動，隨著國人運動風氣的提升，推廣正確的運動策略和方式，也是相當重要的一件事。看到有這麼多鐵人 好手願意分享自己的訓練內容和心得，讓其他跑者或單車騎士可以參考或學習，十分感動。身為醫師的他深信，「運動有益身心健康」不僅是一句口號，長期且規律的運動，不僅可以提升身體素質、降低各項慢性病的風險，更可以讓自己心靈愉悅。期待此書幫助更多運動愛好者，有更好的運動品質，體會運動的快樂。

騎過幾次一日北高及一日雙塔的柯文哲認為，長途騎乘挑戰的是自己的意志力。不管別人怎麼嘲笑，只要你 知道自己的目標與方向，咬緊牙關、一步一步往前踩踏，就有機會邁向成功。 當他讀到這本《跑騎全台灣》時，非常感動，因為醫護鐵人創辦人陳彥良竟然能將醫護與運動緊密結合，一邊參與比賽，一邊助人於危難之中。這本書真實地描繪了運動的魅力，告訴讀者即使在孤獨的訓練裡，也能找到樂趣和成就感，甚至重新拾回對生活的熱愛。

侯友宜在序中提到，近年來無論是跑步、騎單車、鐵人三項等戶外運動日漸盛行，新北市的山海美景更成為北部三鐵愛好者的首選。無論是每年皆吸引各路好手參與盛會的新北市萬金石馬拉松，抑或是結合路跑、鐵道及旅遊的「追火車」—新北市鐵道馬拉松接力賽，都是新北市結合運動與沿途景觀所發展出的年度盛事。 衷心期望每位跑友、車友，都能夠透過此書了解台灣之美，以及享受每場賽事所帶來的體驗。

「醫護鐵人乃菩薩也。」佛光山寺都監院院長慧傳法師指出，從報導中了解醫護鐵人的初衷，此書的出版稿酬也會捐贈做公益用途，希望作者群的感人行止，可以喚起大家重視弱勢族群，也能夠在各地方積極推動助人護人的三好精神。