北市代理教師荒 教局坦言招考不易

新學年度開學在即，但北市國中小傳出代理教師難尋，還有數百名缺額。台北市教育局坦言，今年因各縣市學校正式老師開缺多，代理教師招考較困難，若開學前真的無法補足，會請學校讓現有老師超鐘點因應。

教育局副局長陳素慧表示，教育部今年要求各縣市代理教師比率要低於8%，所以各縣市開出很多正式老師缺，台北市又較早辦國中小教師聯合甄選，有些家在外縣市、考上北市學校的老師，可能因考上自己家鄉的學校，選擇回鄉教書，北市學校又需要再開代理教師缺，招來的代理教師又考上正式缺，導致今年要找代理教師確實比較困難。

台北市延平國小校長陳清義表示，該校今年開出7名教師缺，分發後，有4、5人考上外縣市教師，沒有來報到，學校只好再開代理教師缺，直到前天才補滿。不只延平國小，也有很多學校還在找人。

一名不具名校長說，這幾年物價上漲，在北市生存不易，以前大家說要「北漂」，現在都是外縣市有缺就趕快去，在薪資福利差異不大下，有些人更傾向留在家鄉，住家裡省下房租，生活壓力較小。

陳素慧表示，出缺學校持續招考代理教師，若開學前還是找不到，會請學校讓校內原有老師先超鐘點，例如每周原本9節課可能要多上2節，導師本來可以減課，就不能像以前減的那麼多。

她說，因為學校還在招人，實際代理教師缺額尚無法確認，到開學前夕還會調查。

陳素慧強調，台北市代理教師的福利，全國最好，除了一年12個月薪水給好給滿，若曾經在北市擔任2年代理老師，考上正式老師，原有年資可以累計。