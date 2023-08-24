租屋…最壞打算 學校盼找回司機

新學期開學在即，多所國、高中的交通車流標，部分高中已做好「最壞打算」，若無法順利招標，將請學生善用公共運輸或以Google地圖查詢最佳路徑，甚至替學生彙整租屋資訊；更有學校打算以小額採購，租車接駁學生上、下學，正受理學生報名。

高雄鳳山高中的交通車，四度流標，儘管已刪減七條路線，也私下請託遊覽車業者投標，仍乏人問津。校方在官網公告，請學生善用大眾交通工具，利用Google地圖查詢較佳方式，也提供包含火車、公車、捷運等七項上學建議方式，教官室甚至替學生彙整租屋資訊。

新竹六家高中自今年五月起招標，上月起雖調升兩成標價，依舊流標，近日雖重新開標，得至開學前一日才做最後評選。六家高中校長江月媚透露，近日與多間廠商接洽後得知，部分廠商擔心司機員不足，不敢再投標，顯示交通車流標已非價格問題，而是缺工；她表示，若開學日仍未完成招標，第一周將以小額採購，租車接駁學生，近日正在受理報名。

國立岡山農工也已開到第五標，所開標價比首標價多四成。岡農校長蔣壁輝表示，預計開學前一日能標出去，若仍流標，將召開家長會，請家長委員協助思考其他方式；他透露，業者反映車子都停在停車場，但缺司機、沒人開車，政府應該要協助業者把司機找回來。

遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞表示，即便現在開放延齡駕駛，要招募符合資格者回流，程序至少要跑三個月，這學期只能鼓勵現行六十五歲駕駛繼續聘用。針對部分學校尚未找到學生交通車，教育部表示，正與業者及學校協調，以促成載運服務合約簽定並且確保學生權益。