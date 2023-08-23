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獨／數十間學校搭嘸車…教部擬開放國高中交通車延齡駕駛 仍趕不上開學實施

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疫後駕駛缺工釀開學沒交通車 高中急PO租屋資訊

聯合報／ 記者趙宥寧周湘芸／台北即時報導
下周三即將開學，多所國高中交通車流標，學生開學確定沒車搭。有高中已做好「最壞打算」，若無法順利招標，只好請學生請善用大眾交通工具。記者黃仲裕／攝影
下周三即將開學，多所國高中交通車流標，學生開學確定沒車搭。有高中已做好「最壞打算」，若無法順利招標，只好請學生請善用大眾交通工具。記者黃仲裕／攝影

下周三即將開學，多所國高中交通車流標，學生開學確定沒車搭。有高中已做好「最壞打算」，若無法順利招標，只好請學生請善用大眾交通工具，或利用Google地圖查詢最佳路徑，甚至替學生彙整租屋資訊；也有學校表示，若開學前一天仍無業者投標，已打算以「小額採購」租車接駁學生上放學，這幾天正在受理學生報名。

高雄鳳山高中四度招標皆流標，儘管已刪減七條路線，也私下請託遊覽車業者來投標，卻還是乏人問津。校方前日在官網公告「最壞打算」，學生專車若無法順利招標，請學生善用大眾交通工具通學，亦可利用Google地圖查詢較佳方式，另提供七項建議上學方式，除了火車、公車、捷運、微笑單車，教官室還替學生彙整鄰近租屋資訊。

新竹六家高中自今年五月起開始招標，上月起將標價調升二成仍流標收場，近日重新開標，開學前一日將進行最後評選。六家高中校長江月媚說，已經不是價格問題，而是司機員缺工，近日與多間廠商接洽，部分已標到學校的廠商也擔心司機員不足不敢再標。她表示，若開學日仍未招標完成，第一周將以小額採購租車接駁學生，近日正在受理報名。

國立岡山農工也已開到第五標，並將標價調升較首標價多四成。岡農校長蔣壁輝表示，預計開學前一日能標出去，萬一還是沒有，就會召開家長會，請家長委員協助看有無其他方式。他也說，業者反映，現在車子都停在停車場，就是缺司機、沒人開，大環境問題仍待解決，政府應協助業者把司機找回來。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞表示，即便現在開放延齡駕駛，要招募符合資格者回流，程序至少要跑三個月，這學期只能鼓勵現行65歲駕駛繼續聘用。他也預估，明年大選後來台觀光客有望增加，難保有更多業者放棄開交通車，建議主管機關提出免燃料稅等降低成本獎勵措施。

針對部分學校尚未找到學生交通車，教育部表示，正與業者及學校協調，以促成載運服務合約簽定並確保學生權益。

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遊覽車 開學日 教育部

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