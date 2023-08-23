獨／教部擬開放國高中交通車延齡駕駛 趕不上開學實施

8月30日即將開學，本報日前報導，北中南各地皆傳出有學校交通車流標，理由是駕駛員嚴重缺工、資格限制嚴，或因標價太低，業者寧可轉作國旅。據掌握，教育部近日多次邀及相關單位開會，研議將國高中交通車駕駛年齡自65歲放寬至68歲，但教學現場意見二極，業者也坦言現在開會已經來不及，數十間國高中九月底前確定沒車搭，學生須自行想辦法上放學。

疫情讓駕駛員「一去不復返」，國旅恢復反讓學校交通車成賠本生意，國高中學生上放學專車流標頻傳。教育部近期研議，擬讓載運國高中生的第二類學生交通車，經公開徵求無符合駕駛人65歲以下者，將放寬年齡至68歲，但應符合相關規定（含體格檢查、認知功能測驗、無失智症證明等）。

至於校外教學車輛，根據教育部規畫，將不再以5年內車齡作為單一考量。擬依據交通部目前就人、車、路、業相關嚴格規範，正評估在符合交通部對遊覽車嚴格的管制措施下，除規範業者提供遊覽車定期保養及檢驗狀況外，車輛具備輔助駕駛系統及行車科技管理，教育部亦研訂相關學生搭乘安全配套措施，未來將研擬校外教學活動定型化契約，確保學生乘車權益。

不過，下周三即將開學，中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞表示，現在開會已經來不及，教育部也尚未同意放寬車齡及延齡駕駛。據他了解，全台有約有10餘所國高中，九月底前確定沒有交通車，主要集中在都會縣市，高中職比例最高。

交通部限制遊覽車不得有站位後，少子化也讓校車坐不滿，魯孝亞分析，每車開一天兩趟僅有1800多元收入，開一個月業者就賠三萬多元，與包車一天收五、六千元明顯有落差，若要調整票價，兩者學生收費又相差一倍，在家長反彈的情況下，業者自然不願意投標。

全國中小學校長協會理事長張信務表示，支持有條件開放延齡駕駛，但國小、幼兒因反應能力較慢，建議維持現行規定；新莊高中校長謝金城則認為應慎重思考，免得發生意外又回頭怪罪，缺工問題應從提高駕駛薪資待遇著手，學校幾乎都用低標，難怪找不到業者。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原則同意「有條件放寬」，他理解疫情導致駕駛缺工，可接受酌情開放，但應逐年再限制條件，例如今年車齡放寬五年，明年應縮為四年，後年縮為三年。也就是說，駕駛年齡若要放寬至68歲，三年後應回復限制65歲。

教育部表示，相關討論是在符合學生安全與學校運作實務下，「非放寬而是做更明確的條件規範」。目前除邀集交通部及遊覽車客運商業同業公會研商外，也持續向教師團體、家長團體、兒少團體及校長團體蒐集意見。