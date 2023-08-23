教部博士生獎學金月領7萬 估明年上路首波補助1200名

教育部今年六月提出「博士生獎學金」草案，分為產學合作型和學術發展型獎學金，並採「擇強汰弱」機制，獎學金由政府、大學、企業三方出資，最多者至博三可月領七萬元。教育部表示，預計自明年上路，首年補助1200名。

中央研究院長廖俊智三月於立法院報告，報告指出，高教及科研人才薪資偏低，導致投入博士班者漸少，高教人才恐面臨斷層危機。中研院今天也宣布，九月起提升中研院支薪的博士班學生獎助金，其中通過資格考的博三至博五學生，每月最多可領五萬元。

教育部也研擬「博士生獎學金」，教育部高教司長朱俊彰日前表示，現行大學多給予博士生一個月2至3萬獎助學金，相較碩士畢業後進入科技業即可年薪百萬，導致學生近年投入博班的意願低，因此希望和學校、產業合作祭出獎勵，鼓勵學生往博士學位深造。

根據教育部規畫，產學合作型獎學金博班一至三年級分別可給予每月6萬、6.5萬、7萬元，學術發展型博班一至三年級則分別給予每月3萬、3.5萬、4萬元，受惠人數比例依年級下降。產學合作型獎勵為科學、科技、工程及數學STEM領域；學術發展型則為非STEM領域，但同樣由政府協助加碼，依擇強汰弱機制精準投放，給予真正需要的學生。

教育部今天指出，透過定額補助和加碼補助措施，結合產學資源共同挹注博士生獎學金，盼以此提升就讀意願，預計明年、113年起上路，首年補助1200名，114年補助2400名，115年起補助3600名，116年起維持補助3600名，搭費其他政府資源挹注，應能強化培育博士生機制。

國科會每年也補助三百名博士生2至3萬元不等，但教育部表示，不可能重複補助，屆時將和國科會方案區隔或整合。

但教育部「博士生獎學金」產學合作型和學術發展型獎學兩者金額相差近一半，學界也呼籲，人文社會領域也是社會的根本，產業不應偏廢，學術發展型政府給予的支持應和產學合作型一致。