救高教人才斷層危機！中研院9月起提高博士生獎助金至4到5萬
台灣學生讀博士班意願低落，原因之一為獎補助金偏低。為此，教育部擬推動最高7萬元的博士獎學金，中研院院長廖俊智昨也透過信件宣布，盼帶動國內整體博士班就讀意願、避免高教人才斷層危機，自今9月起由中研院支薪的博士班學生，平均獎助金預期可提升至4萬至5萬元。
中研院院長廖俊智今年3月受邀到立法院教育及文化委員會，曾建議調高高教研究人員待遇，並增加博士生獎助金。行政院已於年6月宣布大學教授學術研究加給、中研院研究人員專業加給提高15％，教育部、國科會也已研擬提高博士生獎助金。
廖俊智昨也對中研院人員發公開信，宣布中研院與大學合作博士班學位學程獎助金提升方案。廖俊智指出，國際間科研人才競爭日益激烈，綜觀歐美與鄰近亞洲各國科研機構，提供高額且穩定的博士生獎助金已是主流政策，中研院作為國家級研究機構，有責任領銜突破現狀，提升學生就讀博士班的意願，避免高教人才斷層危機，因此9月起將提高博士生獎助金。
公開信提及，根據統計，台灣博士班研究生獎助金差異甚大，平均每月低於3萬元，僅有少數特例可獲得較高金額，而中研院博士生支領的獎助金也依學程及各別團隊而有不同，每月平均約3萬4000元。
廖俊智說，目前規畫除了現有獎助外，博一、博二學生每月額外補助6000元，通過資格考的博三到博五學生，每月則額外補助1萬6000元為原則；預期可使博士生平均獎助金提升至4萬元（博一、二）及5萬元（博三至五）。
廖俊智說，新措施將適用中研院支薪的博士班學生，方案將由中研院籌措經費支應，由於人文及社會科學組博士班就讀樣態，與數理科學組、生命科學組不盡相同，目前也正與該學組所長、主任討論，將進一步提出適合方案。
廖俊智表示，此方案連同教育部及國科會的相關計畫，希望能帶動國內整體博士班就讀意願，吸引更多優秀有志青年投入高等研究，產出更傑出的成果，吸引更多博士生，形成正向循環。
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