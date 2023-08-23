彰化縣府將校務評鑑法制化 全教總轟「不食人間煙火」
教育部自106學年度起，將中小學教師專業發展評鑑轉型為教師專業發展支持系統，全教總今天表示，沒想到彰化縣政府竟反向宣布將校務評鑑法制化，且將從112學年度起全面推動辦理，完全無視彰化縣中小學校長、教師群起抗議，不食人間煙火，要求縣府立即檢討改進，在開學前宣布停止此一勞民傷財又無實益的校務評鑑計畫。
備受爭議的教師評鑑計畫，在各界強力要求檢討下，教育部終於從善如流轉型，全教總說，彰化縣無視中央、全國其他地方教育主管機關紛紛揚棄評鑑管考思維，朝行政減量、尊重現場專業，以提升學校教育品質，縣府教育處甚至宣稱評鑑有賞無罰、不會增加學校負擔，完全不食人間煙火。
全教總理事長侯俊良表示，彰化縣教育處宣稱評鑑計畫是依彰化縣高級中等以下學校評鑑辦法辦理，惟前揭辦法係根據高級中等教育法訂定，明顯漠視法治、借屍還魂，試問，彰化縣教育處是根據高級中等教育法來推動國民教育嗎？縣府教育法規之研議粗糙至此，教育處竟然還準備大張旗鼓當作推動全面性校務評鑑的依據，僅此一端，建議彰化縣長王惠美先加強對縣府教育處之管考，避免錯誤政策禍及彰化國教。
全教總強調，教師素質才是影響教育品質的關鍵，一度曾是國際教育顯學的教師評鑑制度其實早已退燒，以2016年3月在德國柏林舉辦的2016 年國際教學高峰會議（International Summit on the Teaching Profession,ISTP）為例，討論主軸為「教師專業進修與成長：創造達到卓越學習成果之優質教學」，與會各國聚焦的不是如何評鑑教師，而是如何尊重教師專業自主、強化教師專業地位、支持學校、教師對提升教學品質的策略與作法、減少行政部門干預、引進教師組織參與教育決策。
全教總說，開學在即，要求彰化縣政府立即停止錯誤政策，改以協助學校解決問題取代勞民傷財又無實益的校務評鑑，以維護彰化地區國教品質。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言