彰化縣府將校務評鑑法制化 全教總轟「不食人間煙火」

教育部自106學年度起，將中小學教師專業發展評鑑轉型為教師專業發展支持系統，全教總今天表示，沒想到彰化縣政府竟反向宣布將校務評鑑法制化，且將從112學年度起全面推動辦理，完全無視彰化縣中小學校長、教師群起抗議，不食人間煙火，要求縣府立即檢討改進，在開學前宣布停止此一勞民傷財又無實益的校務評鑑計畫。

備受爭議的教師評鑑計畫，在各界強力要求檢討下，教育部終於從善如流轉型，全教總說，彰化縣無視中央、全國其他地方教育主管機關紛紛揚棄評鑑管考思維，朝行政減量、尊重現場專業，以提升學校教育品質，縣府教育處甚至宣稱評鑑有賞無罰、不會增加學校負擔，完全不食人間煙火。

全教總理事長侯俊良表示，彰化縣教育處宣稱評鑑計畫是依彰化縣高級中等以下學校評鑑辦法辦理，惟前揭辦法係根據高級中等教育法訂定，明顯漠視法治、借屍還魂，試問，彰化縣教育處是根據高級中等教育法來推動國民教育嗎？縣府教育法規之研議粗糙至此，教育處竟然還準備大張旗鼓當作推動全面性校務評鑑的依據，僅此一端，建議彰化縣長王惠美先加強對縣府教育處之管考，避免錯誤政策禍及彰化國教。

全教總強調，教師素質才是影響教育品質的關鍵，一度曾是國際教育顯學的教師評鑑制度其實早已退燒，以2016年3月在德國柏林舉辦的2016 年國際教學高峰會議（International Summit on the Teaching Profession,ISTP）為例，討論主軸為「教師專業進修與成長：創造達到卓越學習成果之優質教學」，與會各國聚焦的不是如何評鑑教師，而是如何尊重教師專業自主、強化教師專業地位、支持學校、教師對提升教學品質的策略與作法、減少行政部門干預、引進教師組織參與教育決策。

全教總說，開學在即，要求彰化縣政府立即停止錯誤政策，改以協助學校解決問題取代勞民傷財又無實益的校務評鑑，以維護彰化地區國教品質。