教育部模範公務人員頒獎典禮 19人獲殊榮校護也入列

教育部今天舉行模範公務人員頒獎典禮，共有19人獲選，擔任職務包含各層級，有技士、視察、秘書、組長、科長、護理師、護理師兼護理督導長、醫師及簡任主管人員等。教育部長潘文忠表示，期勉獲獎人成為教育界表率，持續精進教育品質，以共同營造多元創新的優質教育環境。

19名獲選名單中，包含教育部主任秘書廖興國，擔任教育部防疫長，積極建置校園防疫機制及孩童家庭防疫補貼系統、推動偏鄉午餐廚房及產攜2.0等重要政策；教育部高等教育司科長賴冠瑋，精進大學教師資格與學術審議制度、強化督導大學經營與管理；教育部國民及學前教育署科長廖曼雲，積極推動雙語政策及本土語文課程，研修相關法規及計畫、承辦國中會考，因應疫情調整防疫措施，確保考生健康與權益。

另也表彰精進行政效能，提升服務品質者，教育部國會聯絡小組科長李侑益，聯繫國會案件盡心負責，積極協助各單位溝通法案及預算提案等作業，成效良好；教育部青年發展署視察徐毅宏，規畫精進創新措施，協助未升學未就業青少年生涯探索、適性轉銜；台灣師範大學簡任秘書孔令泰，負責該校財、勞務驗收嚴謹，確保採購品質、成立該校公館校區聯合辦公室，透過單一窗口，提高服務效能。

教育部秘書處技正何博文，督導部屬學校落實政府採購程序，確保公共工程品質執行成效；暨南國際大學組長簡文章，開發校務行政系統並配合使用免費開源軟體，節省公帑，提高行政效率；台南一中護理師劉乃瑛，深耕健康促進計畫推動屢創嘉績，落實校園急救教育推廣及健康照護。

另外，台灣大學醫學院附設醫院護理師兼副主任莊寶玉，致力於重症照護，推動品管改善活動與建立規範，帶領團隊積極提供優質護理照護服務；台灣大學醫學院附設醫院雲林分院醫師張惠琇，以主動出擊、清淨保養提升傷口治療品質，辦理居家醫師清創訓練營；成功大學醫學院附設醫院護理師兼護理督導長張淑貞，監督急診照護區之防疫安全運作，榮獲國家品質標章及戰疫有功獎。