淨零排放科技國際競賽 台灣師生包下前三名大獎

台灣大學與財團法人東元科技文教基金會合辦「2023 淨零排放科技國際競賽@Taiwan」，今天舉行決賽簡報、技術展示、淨零技術論壇等。今年共有9個國家、40所大學的146支隊伍報名，最後由中興大學、北科大、台大等三所大學拿下前三名，三項特別獎也由成大與台大聯隊拿下，台灣隊可謂本屆國際競賽大贏家。

東元科技文教基金會自2008年起長達12年持續耕耘於節能減碳的「GreenTech國際競賽」，在國際的科技競賽方面，累積了深厚的規劃基礎與執行經驗。因疫情睽違3年未舉行，為響應「2050 淨零排放」政策，今年與台灣大學攜手以「淨零排放科技國際競賽@Taiwan」為主題，共有來自10個國家、40所大學計146支隊伍報名參賽。

總統蔡英文今天親自到場參觀並頒獎，她致詞時指出，這場活動說明淨零轉型是一場跨領域、跨國界、跨世代的巨大轉型工程，淨零技術是台灣推動淨零轉型關鍵中的關鍵，這項競賽提供平台，吸引世界頂尖大學的師生一起集思廣益，具有重大的意義。

今年有以色列、丹麥、中國等9國的40所大學參賽，冠軍為由中興大學環境工程學系盧明俊教授，帶領學生周昱潔、黃瀞葳、郭東憲等3人，以「二氧化碳化學吸收與結晶技術之裝置與處理方法」作品拿下第一名。該研究利用化學吸收法捕集煙道氣中二氧化碳，並藉由流體化床均質結晶技術生成碳酸鈣結晶。

台大校長陳文章表示，這場競賽不僅是一場科技盛宴，更是眾人共同關注全球環境永續發展的重要平台。大家在此匯聚來自不同領域的智慧，共同探討淨零排放技術的未來。參賽師生在競賽前後的目標設定、深耕投入與各種相關的訓練，將會在培育淨零人才上產生關鍵作用。

東元科技文教基金會董事長郭瑞嵩表示，基金會透過此國際競賽，積極倡議各界以「人才培育」作為2050 淨零排放的源頭活水，政府、教育機構現階段投入的資源與人才培育的行動，對於2050的淨零排放的達成率，將決定台灣在此議題中的永續能量與發展性。