淨零排放科技國際競賽 台灣師生包下前三名大獎
台灣大學與財團法人東元科技文教基金會合辦「2023 淨零排放科技國際競賽@Taiwan」，今天舉行決賽簡報、技術展示、淨零技術論壇等。今年共有9個國家、40所大學的146支隊伍報名，最後由中興大學、北科大、台大等三所大學拿下前三名，三項特別獎也由成大與台大聯隊拿下，台灣隊可謂本屆國際競賽大贏家。
東元科技文教基金會自2008年起長達12年持續耕耘於節能減碳的「GreenTech國際競賽」，在國際的科技競賽方面，累積了深厚的規劃基礎與執行經驗。因疫情睽違3年未舉行，為響應「2050 淨零排放」政策，今年與台灣大學攜手以「淨零排放科技國際競賽@Taiwan」為主題，共有來自10個國家、40所大學計146支隊伍報名參賽。
總統蔡英文今天親自到場參觀並頒獎，她致詞時指出，這場活動說明淨零轉型是一場跨領域、跨國界、跨世代的巨大轉型工程，淨零技術是台灣推動淨零轉型關鍵中的關鍵，這項競賽提供平台，吸引世界頂尖大學的師生一起集思廣益，具有重大的意義。
今年有以色列、丹麥、中國等9國的40所大學參賽，冠軍為由中興大學環境工程學系盧明俊教授，帶領學生周昱潔、黃瀞葳、郭東憲等3人，以「二氧化碳化學吸收與結晶技術之裝置與處理方法」作品拿下第一名。該研究利用化學吸收法捕集煙道氣中二氧化碳，並藉由流體化床均質結晶技術生成碳酸鈣結晶。
台大校長陳文章表示，這場競賽不僅是一場科技盛宴，更是眾人共同關注全球環境永續發展的重要平台。大家在此匯聚來自不同領域的智慧，共同探討淨零排放技術的未來。參賽師生在競賽前後的目標設定、深耕投入與各種相關的訓練，將會在培育淨零人才上產生關鍵作用。
東元科技文教基金會董事長郭瑞嵩表示，基金會透過此國際競賽，積極倡議各界以「人才培育」作為2050 淨零排放的源頭活水，政府、教育機構現階段投入的資源與人才培育的行動，對於2050的淨零排放的達成率，將決定台灣在此議題中的永續能量與發展性。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言