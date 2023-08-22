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為全中運延後國高中放寒假引家長抗議 蔣萬安回應了

中央社／ 台北22日電
台北市長蔣萬安參觀「回眸－俞大維」特展。聯合報記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安參觀「回眸－俞大維」特展。聯合報記者曾原信／攝影

113年全國中等學校運動會明年輪北市主辦，國高中寒假因此延後一週，引來家長抗議；市長蔣萬安表示，希望國高中生與家長可以到現場加油、共襄盛舉，希望外界體諒。

台北市教育局昨天宣布，113年全國中等學校運動會明年4月20日登場，為鼓勵學生進場觀賽，全市國、高中在賽事期間停課4天，並移至明年1月23日當週補課，等於明年寒假延後1週放；消息公布後引發家長批評影響孩子的寒假計畫。

台北市長蔣萬安今參觀「回眸－俞大維」特展，會後接受媒體聯訪時被問及此事。蔣萬安表示，全中運睽違11年將回到北市舉辦，會是場盛事，對國高中來說很重要。

蔣萬安說，他親自主持會議，也希望明年4月國高中生與家長可以實際到場加油，參與盛會，所以1月23至26日補課，希望讓大家共襄盛舉、盼家長體諒。

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蔣萬安 寒假 全中運

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