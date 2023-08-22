北市國高中職晚一周放寒假家長怨 教育局：配合全中運調整
「2024全國中等學校運動會」明年4月20日至25日在台北登場，為配合賽事進行，北市教育局宣布，比賽期間將停止上課，將晚1周放寒假，明年1月23日至26日先補課，卻有家長不滿認為打亂出遊規畫，教育局回應，因配合賽事需求才調整上課時間，6月行事曆出來也有提醒，若造成不便請家長見諒。
台北市明年4月將舉辦全中運，教育局昨天表示，為配合賽事進行公私立國、高中職明年4月22日至4月25日停課，並調整於1月23日至1月26日補課，但根據112學期學校行事曆，明年寒假原訂1月20日開始放假，等於國高中需晚一周放假，消息一出引發家長不滿直呼「機票都訂好了」、「下學期的課程要如何在上學期補」。
教育局副局長陳素慧說明，今年4、5月份有找相關單位進行討論達成共識，6月發公文給學校，新學年行事曆都有提醒配合賽事調整課程，她強調，全中運主要使用場地以國高中校園場館為主，選手、賽事工作也都是由國高中學生、老師等校務人員負責，才會做此決定。
至於有家長認為國高中和國小放假時間不同調有負擔，陳素慧說明，因舉辦全中運對國小影響較小，且寒假補課要先準備新學期課程、教科書都要準備，才會將國小排除在外，但國小若有課程安排，想帶學生去觀賽，也都符合108課綱核心素養培養與實踐。
陳素慧說，據她瞭解其他主辦縣市過去也都會調整上課時間，這也是北市暌違12年舉辦，相關訊息也有提前告知家長，希望民眾可以多多體諒。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言