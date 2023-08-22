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北市國高中職晚一周放寒假家長怨 教育局：配合全中運調整

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
配合全中運賽事，北市國、高中職明年將晚一周放寒假先補課，引起家長不滿。圖／聯合報系資料照
配合全中運賽事，北市國、高中職明年將晚一周放寒假先補課，引起家長不滿。圖／聯合報系資料照

「2024全國中等學校運動會」明年4月20日至25日在台北登場，為配合賽事進行，北市教育局宣布，比賽期間將停止上課，將晚1周放寒假，明年1月23日至26日先補課，卻有家長不滿認為打亂出遊規畫，教育局回應，因配合賽事需求才調整上課時間，6月行事曆出來也有提醒，若造成不便請家長見諒。

北市明年4月將舉辦全中運，教育局昨天表示，為配合賽事進行公私立國、高中職明年4月22日至4月25日停課，並調整於1月23日至1月26日補課，但根據112學期學校行事曆，明年寒假原訂1月20日開始放假，等於國高中需晚一周放假，消息一出引發家長不滿直呼「機票都訂好了」、「下學期的課程要如何在上學期補」。

教育局副局長陳素慧說明，今年4、5月份有找相關單位進行討論達成共識，6月發公文給學校，新學年行事曆都有提醒配合賽事調整課程，她強調，全中運主要使用場地以國高中校園場館為主，選手、賽事工作也都是由國高中學生、老師等校務人員負責，才會做此決定。

至於有家長認為國高中和國小放假時間不同調有負擔，陳素慧說明，因舉辦全中運對國小影響較小，且寒假補課要先準備新學期課程、教科書都要準備，才會將國小排除在外，但國小若有課程安排，想帶學生去觀賽，也都符合108課綱核心素養培養與實踐。

陳素慧說，據她瞭解其他主辦縣市過去也都會調整上課時間，這也是北市暌違12年舉辦，相關訊息也有提前告知家長，希望民眾可以多多體諒。

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教育局 寒假 北市 全中運

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