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中山大學攜手UCLA簽訂合作意向書 台美共培教育人才

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學社會科學院與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教育與資訊學院，完成簽署跨國學術交流合作意向書。圖／中山大學提供
中山大學社會科學院與美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）教育與資訊學院，完成簽署跨國學術交流合作意向書。圖／中山大學提供

中山大學社會科學院與美國加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles, UCLA）教育與資訊學院，完成簽署跨國學術交流合作意向書，未來雙方將就師生交流、學術研究、課程研修等方面合作。中山教育所師生今夏前往UCLA進行暑期研修，實地參訪拓展國際視野。

創立於1919年的UCLA，2023 QS世界大學教育類排名為全球第10、英國泰晤士報高等教育特刊排名世界第11名。中山大學教育所所長謝百淇表示，此次與UCLA簽署交流合作意向書，將深化雙方的學術與研究交流。過去兩年受疫情影響，國際交流多以線上方式進行，隨著疫情趨緩，提供學生體驗移地學習異國文化契機，因此透過實地參訪UCLA、暑期課程研修等方式，拓展國際觀及研究視野，未來也將進一步推展國際合作。

謝百淇在暑期帶著教育所博士生、碩專生、師資生，赴美展開師生交流，參與UCLA教育學院的Paulo Freire Institute Summer Program，除了由UCLA教授授課、為國際學生規畫課程及課堂討論之外，也與年輕學者深度對話，並參訪當地學校及博物館，幫助學生探究理論與實踐之間的關聯，提升文化素養和英語溝通能力。

謝百淇表示，暑期研修課程內容反映UCLA教育學院極為重視的核心價值，強調以個人責任、社會正義和關懷倫理為出發點，致力於服務所處的社群，課程設計由淺入深，從基本概念的探討延伸至實務層面的應用。課程建立師生對話平台，分組討論主題多元，多來自學生在教學現場所觀察到的問題，例如AR/VR實境技術、十二年國教、參與式專題導向課程、雙語教育、升學制度等。

學生們運用所學內容和教育哲學理論對這些問題進行分析和探討，提出可能的解方，突破教學困境也擴大思考廣度，台美師生共同激盪反思台灣與美國不同教育制度下可能面臨的不同問題。

UCLA教授Carlos Torres指出，教育家Paulo Freire的教育哲學對世界有極為正面的影響，他期望學生完成暑期課程後，能夠將這些概念帶回教學現場，讓教育變得更美好。

亞利桑那州立大學教授Daniel Schugurensky表示，在課堂上與台灣學生的互動是非常棒的體驗，從各自不同的背景提出的問題，為課堂融入了多元的觀點與不同的聲音。

中山大學教育所博士生李偉廷說，在UCLA的校園中感受到多元文化之間的碰撞，激發出不同的思考面向，也對未來的研究規劃有了宏觀和具體的藍圖。

教育所碩專生高鴻維和師資培育中心師培生徐碩謙認為，此次的參與見識到頂尖大學的學術視野，且在師生交流對話之中加深學習的深度與廣度。

中山大學教育所所長謝百淇（右二）師生赴美研修於UCLA合影。圖／中山大學提供
中山大學教育所所長謝百淇（右二）師生赴美研修於UCLA合影。圖／中山大學提供
台灣暑期課程成員合影。圖／中山大學提供
台灣暑期課程成員合影。圖／中山大學提供
UCLA暑期研修頒予證書。圖／中山大學提供
UCLA暑期研修頒予證書。圖／中山大學提供

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