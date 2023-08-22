新上國小「分徑合集」 獲教育部活化教學計畫全國績優
高雄市新上國小10位老師創新「分組合作學習」教學法，導引學生主動思考，推動三年讓老師教學不再侷限於直接教導，也幫助同組成員學習，以「分徑合集、新上線」主題，獲選今年教育部「活化教學-分組合作學習的理念推廣與實踐方案」計畫全國績優獎。
新上國小的「分徑合集、新上線」，10位老師的合作，開啟了10的10次方巨大能量，三年前開始推動「分組合作學習」合作社群起，就為分組合作學習教學法帶來全新的風貌，老師們相互合作活化課堂教學，學生們學習方式與成效明顯進步。
新上國小校長王彥嵓表示，分組合作學習」強調以學習者為中心，提供學生主動思考、相互討論或小組練習的機會，教學不再侷限於老師的直接教導。在合作學習過程中，每位小組成員不僅要對自己的學習負責，也要幫助同組的成員學習；最常採用學生能力異質分組，便是運用學生差異，使不同特質的學生各盡所能，各得其所，不僅能降低差異造成的不利影響，更可讓學生得到適性發展。
教師張自強班上原本有名拒學且人際關係欠佳的學生，透過教學策略的實施，讓同學一起幫忙，過去是自我放棄，現在總是帶著笑容，在分組時就變成他找同學講話的好時機，有了學習機會與人際成就感。
教師巫采燕採取讓學生出題目的策略，讓孩子有自我提升能力的機會，也能有所期待。不會出題的孩子也沒關係，比一下手勢就可以pass，慢慢帶就帶出了信心。
參與的教師們在不間斷的研討與教學實驗下，將傳統課堂變成有趣、自由的探索樂園，於疫情時數位線上互動或跨領域、跨年級的合作共備學習，都發揮很大的能量，促使學生精進學習，也擴大影響力吸引更多老師加入。
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