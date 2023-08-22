回響／吹冷氣不利教室空品 竹市加強各校通風宣導

聯合報陽光行動報導昨揭露，政院雖力推「班班有冷氣」，竹市去年調查校園教室空氣品質，九成教室開冷氣時二氧化碳濃度超標，今年六月抽檢仍抽標。市府環保局昨表示，已同步輔導並提醒學校加強教室換氣通風，讓教室空氣更清新。

「中央不做、北市做，別讓班班有冷氣變成孩子吸廢氣」。國民黨北市議員李彥秀提出四點建議，包含北市府應立即研擬「教室空氣品質」指引，讓教師有規定可循，應繼續落實「下課期間關閉冷氣機並開啟門窗恢復良好通風」，市府也應編列經費在教室裝「空氣品質即時監測系統」，再爭取中央補助於教室加裝具新風系統與殺菌功能的「空氣清淨器」。

新竹市政府二◯二一年完成國中小「班班有冷氣」，去年啟動國中小室內空品抽樣健檢及輔導專案。環保局長江盛任說，抽測十所學校、十間教室，共九間教室的二氧化碳濃度有偏高趨勢。但環保局也強調，該調查僅做為空品維護管理改善措施參考，超標與否，仍須以公告標準檢測方法測定數值判定。

環保局將提醒各校下課期間應將冷氣轉為送風模式，並於教室對角各開啟一扇十五公分的窗戶，促進空氣流通，不論春夏秋冬，下課期間應適度通風換氣，避免二氧化碳濃度過高。