新北「連9招」找嘸人 代理教師缺額潮擴大

暑假進入尾聲，學校即將開學，新北部分學校「連9招」仍找不到代理、代課老師，甚至有國小班導懸缺，讓家長擔憂孩子受教品質。全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，這兩年代理、代課老師缺額潮擴大，北市也罕見出現缺額潮，她認為跟中央、地方不重視非正式老師待遇，及個別縣市開出更多正式缺有關。

新北有2.8萬多名正式老師，2021年因疫情教甄停辦一次，後續2年國小教師開缺近千名、國中百餘名，高中也開缺近百人，大量增補正式老師缺額，不少代理教師「上岸」轉正。人才流動下，學校開缺找代理、代課變得更難，說好要來代理的老師突然不來，學校只能加開甄試，有學校「連9招」還找不人，距開學剩10天，準備開第10招，甚至有國小班導遲遲找不到老師補上。

鶯歌工商校長顏龍源說，近年資訊、電子等代理代課變得難找，除代理教師紛紛轉正，也因晶片、AI科技發展夯，老師轉投入業界。

黃湘仙觀察，過去新北代理老師常找不到人，跟北市、桃園陸續開出全年薪資有關，代理教師當然優先選擇北市、桃園任教。今年新北跟上各縣市腳步開出全年薪，跟可敘薪的北市相比，還是缺少誘因，加上桃園今年正式老師開缺更多，以致新北部分學校出現找不到代理代課老師，台北市也罕見出現代理、代課教師缺額潮。

黃湘仙主張，代理代課教師缺額潮不會因正式老師開缺多而解決，治本之法是控管正式、代理及代課老師比率，並增加薪資待遇，否則在各校師資嚴重缺乏下，學生受教品質勢必受影響。

新北教育局說，經調查全市國小、國中、高中代理教師招聘，僅剩零星幾校尚未招聘到位，若缺額未完成招聘，課務可由校內教師兼任或調整職務，教育局也會協助各校透過各種管道媒合適當師資，在開學前完成準備工作，保障學生學習權益。