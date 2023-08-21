異動頻繁／偏鄉童 年年換新師
代理教師異動頻繁，台中市有23所學校7成代理教師年資都未滿1年，主要集中偏鄉。中市和平區德芙蘭國小校長古金益說，學校曾連續2年沒有英語教師，部落大動員才懇請一位退休老師來考代理。
一般教師須偏鄉「綁定」6年，時間、分數夠多選擇外調，許多老師年輕進偏鄉服務，為了成家而選擇下山，古金益長嘆，「無法給他幸福的一生，只能給與祝福」。
偏鄉師資留住不易，交通偏遠與生活不便占很大因素。台中市和平區一位原鄉教師直言，多數專任英語教師是年輕女性，自駕往返，學校曾盼到一位專任英語教師，沒想到上班途中出車禍，家人因此反對，女老師服務1年就調離。
一名偏鄉教師說，市府推雙語教學，如太平區新高國小一度全校13班導師都是英語老師，但偏鄉要留一名專任都難，教育局應該要給偏鄉學校專業師資，不應讓孩子年年被迫適應新師，影響學習穩定性。
教師員額凍結多年，六都2年連續大量招新，教甄高錄取率，許多代理老師早就轉換跑道，不少學校面對代理師資斷炊危機，而偏鄉問題更大。
彰化教育處表示，彰化縣今年偏鄉學校還未反映有請不到代課老師情形，部分科目如英文科，偏鄉學校的確比市區學校難請到代課老師，但若一招沒找到，會再二招、三招，通常仍能找到代課老師。
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