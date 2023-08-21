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中彰代理代課教師比率高 異動頻繁

聯合報／ 記者陳秋雲簡慧珍余采瀅林宛諭／連線報導
台中代理代課教師比率偏高，4成待同校不到1、2年，異動頻繁；彰化縣甚至高達6成 ，影響教學穩定性。圖中人物與新聞無關。本報資料照片
台中代理代課教師比率偏高，4成待同校不到1、2年，異動頻繁；彰化縣甚至高達6成 ，影響教學穩定性。圖中人物與新聞無關。本報資料照片

台中代理代課教師比率偏高，4成待同校不到1、2年，異動頻繁；彰化縣甚至高達6成，影響教學穩定性。教師團體指出，部分學校違反規定要求代理教師扛行政，造成流動率高。另年紀愈小的學生愈易受教師異動的影響。

國中小教師請育嬰假、病假等長期缺，校方辦甄試找「代理教師」，另天數少或幾節課則找「代課教師」。台中市去年在同校未滿2年的代理代課教師有450人，占國小39%；彰化縣805人，占60%。中市國中有294人未滿2年，占41%；彰化有222人，占49%。占編制比率，高於教育部8%的標準。

台中審計處指出，部分學校讓代理教師兼任行政職務，違反規定，也有教師因此離開，影響校務穩定性。有23校逾7成代理教師在同校年資未滿1年。

偏鄉國中徐姓教師20年在彰化、南投、苗栗三縣「流浪」，他說，學生態度、職場氛圍、學校環境通常是決定代理老師去留的主因。

李姓教師說，也有學校降低標準仍找不到老師。以前當代理要透過關說，但今年教甄結束，她已接到8所學校探問，第一次碰到這種「好光景」。

代理代課教師流動頻繁，因疫情停辦教甄，造成近2年全國教師錄取名額大爆發，台中2年錄取達843人，不少代理教師已通過考試，今年暑期開始，各校展開搶人大作戰。台中市教師工會理事長林碩杰指出，這兩年教師甄試缺額大爆發，不少代理教師在下學期辭職，專心準備教甄。

陳姓教師指出，除了教學還扛行政，代理月薪是正式教師起薪的8折，兼行政意願低。林碩杰表示，盼學校建立勞動意識，優化受雇者的勞動條件。

彰化縣教師工會說，六都磁吸效應，導致彰化縣代理教師異動頻繁。教師會指出，代理老師中途離場，年齡愈小的學生受影響愈大，小朋友常因喜歡某老師而喜歡某科目，換老師跟著換教學方法，可能失去原有學習樂趣。

台中市教育局表示，已要求各校優先以正式教師擔任行政職務，並請校方關心代理教師教學活動。另視學校班級數增減情形，盡量以甄選及介聘方式補充正式師資，並提報師資培育公費生缺額，充實偏遠地區學校所需師資，減少代理代課比率。

彰化教育處表示，代理代課教師員額高是因教師兼行政減課，所減的課就必須聘請代課老師。如果只計代理，彰化縣國中代理僅占全縣教師總數約7%，符合法規；國小代理占全縣教師總數約19%，也在每年辦理教師甄試逐年補足。

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代理教師 台中市

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