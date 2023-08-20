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童軍總會舉行羅浮群長年會台日港星青年羅浮熱情參與

聯合報／ 記者高凌雲
中華民國童軍總會在台東大學舉辦全國羅浮群長年會。照片來源/中華民國童軍總會
中華民國童軍總會在台東大學舉辦全國羅浮群長年會。照片來源/中華民國童軍總會

中華民國童軍總會8月19日在台東大學舉辦民國112年全國羅浮群長年會，來自全國以及日本、香港、新加坡共計125位，18歲到26歲的羅浮童軍青年參加。

這次年會是由台東縣普悠瑪童軍團及台東大學羅浮群團共同承辦，台東大學校長曾耀銘、童軍總會常務理事楊永欽代表總會理事長鄭文燦出席，其他包括總會副秘書長張文鑫、台東縣童軍會常務理事陳瑞雍、總會羅浮暨青年委員會主委徐秀媫、公關委員會主委徐雅娟、國際關係委員會主委盛孝銘都出席開幕式。

全國羅浮群長年會是超過25年歷史的重要童軍青年賦權活動，由全國各地羅浮童軍組成工作小組與議事主席團，自主辦理，針對各式世界永續及相關議題進行交流，提出結論與倡議，透過議事規則、提案討論方式，在成年人支持下，實踐青少年賦權，進而朝健全的世界公民邁進。

這次年會探討四大主題，包括羅浮群團與跨群團的發展，科技時代的童軍運動，童軍中的青年賦能，及地方連結與童軍運動，藉由青年腦力激盪，產出相對應的結論；透過青年人辦理年會，呼應做中學、學中做精神，累積經驗，為青年的未來做準備。

今年由普悠瑪童軍團就讀台師大公領系的林怡慧擔任召集人，主席團召集由總會理事兼青年代表許安村擔任。許安村表示，大家可以在年會中，跟不同縣市及羅浮群團的夥伴交流，分享各自的經驗，享受不同想法的激盪，透過討論更清楚自己下一步的行動，期待大家能從這次群長年會獲得滿滿的收穫。

童軍總會積極培養優秀青年參與國際活動，包括亞太區童軍青年論壇、世界童軍領袖會議，讓年輕人站上國際舞台，由成年領袖從旁支持，培養未來國家領袖。我國組團參與埃及主辦的2024年世界童軍領袖會議，2025年由台灣承辦28屆亞太區童軍領袖會議及亞太區童軍青年論壇。

全國羅浮群長年會在台東大學舉行，有來自全國以及日本、香港、新加坡共計125位的羅浮童軍青年參加。圖片來源/中華民國童軍總會
全國羅浮群長年會在台東大學舉行，有來自全國以及日本、香港、新加坡共計125位的羅浮童軍青年參加。圖片來源/中華民國童軍總會

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童軍 青年 台東

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