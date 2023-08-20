集小愛成大愛 北台南家扶助810名家扶學子安心上學

暑假進入尾聲，北台南家扶今上午舉辦助學希望工程「助學圓夢‧感恩有您」頒獎典禮，頒發270名高中職、大專生約700萬元助學金，另下月將再頒發約540名國中小學生145萬元，讓810名兒少受惠。

頒獎典禮安排在新營民治市政中心南瀛堂，今年從美和科大甫考取護理師的張采維及就讀中正大學中國文學研究所的葉盛暘代表致詞。

張采維說，就讀國中時木訥寡言很自卑，因參加家扶少展方案漸培養出自信及擬定生涯規畫，順利考取國考並將入職高雄榮總擔任護理師，謝謝家扶及助學人即時伸出援手。

葉盛暘幼年雙親離異，與阿公阿嬤相依為命，後又遇父喪、阿公中風，成長過程坎坷，葉盛暘逆境向學，讀碩二已發表過4篇論文，感謝家扶獎助學金資源，讓忙於做研究、發表論文之際，不用再煩惱生活費、註冊費。

北台南家扶扶幼主委鄭淑秋表示，自民國79年開始推動助學希望工程，鼓勵學子透過教育方式脫貧並翻轉生命，並透過「竹筒認捐」、「發票助學」、「愛心義賣」「助學人召集」…等，集結社會大眾愛心，已陸續幫助逾5萬人次兒少升學，每學期助學金額龐大，感謝台南市開基玉皇宮、財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會、大天后宮、獅子會、同濟會等社團及善心團體持續伸出援手。