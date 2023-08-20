教育部推中途班拉回221生 高中離校生考取雙證照

為協助高中中途離校學生生涯探索、培養興趣發展，並穩定學習及生活適應，教育部國教署推動中介教育措施計畫，歷經2年的輔導與陪伴，共有221人參與計畫，其中完成輔導返校就學或職場就業達142人。有學員因憂鬱症和車禍與學校同儕逐漸疏遠而離校，在轉介至得安協會後對餐飲產業感興趣，已成功考取中餐丙級、飲料調製丙級雙證照，更獲得正職留任。

國教署說，「高級中等學校中途離校學生中介教育措施計畫」委託社團法人宜蘭縣得安家庭關懷協會辦理，參採合作式中途班模式，推動至今已滿2年。在各校陸續轉介參與該計畫的221人當中，已完成復學並穩定就學達3個月以上者有59人、投入職場就業者計83人、成功考取丙級中餐執照計4人、丙級飲料調製計3人。

國教署說，參加計畫的學員阿祥，曾因憂鬱症和車禍與學校同儕逐漸疏遠而離校，在轉介至得安協會後對餐飲產業感興趣，因此參加中餐、飲料調製證照班課程培訓，成功考取中餐丙級以及飲料調製丙級雙證照，並繼續參加勞動部青少年職涯準備計畫，阿祥也在工作體驗中，因態度認真受到雇主的賞識，獲得正式職缺的留任。

國教署表示，將持續擴充計畫服務內容，提供更多元的活動與課程，藉由長時間輔導關懷與陪伴支持，了解個案實際狀況與需求，進行課程規畫與輔導諮商等多元教育輔導措施，引領無定向、自我效能低落的孩子試探未來人生的方向及目標。