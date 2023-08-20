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劉昌平獎學金 9月16日開放申請
為鼓勵及獎助認真向學的大一新生，徐增壽文教基金會與聯合報系文化基金會合辦一一二年「劉昌平先生紀念獎學金」，九月十六日起至十月十五日止開放受理，錄取者可獲二萬元獎學金。
舉凡國內公私立高級中等學校畢業，於一一二學年度進入國內各大學日夜間部就讀的一年級新生，且高中（職）三年國文及英文的平均成績各達七十分以上者，均符合獎學金申請資格。
申請時須檢附高中三年國文、英文成績單及大學註冊證明，並附上指定主題「為什麼選擇就讀『 』系，我希望能……」八百字短文一篇。
獎學金初選以高中職三年國、英成績擇優前百分之五十，即具備候選資格。決審將邀請資深新聞工作者擔任評審。總計廿個名額，其中十五位為畢業於一般地區高中職學校，五位則為畢業於偏遠或非山非市地區高中職學校。
劉昌平先生紀念獎學金採線上申請，活動辦法請參考聯合報系文化基金會官網。
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