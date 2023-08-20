劉昌平獎學金 9月16日開放申請

公務員不再是鐵飯碗？一名台大畢業的女網友感嘆，以前高中畢業的時候，公務員還是算不錯的職業，因此選擇四大國考系就讀，但這幾年物價通膨，薪水已經快要負擔不起生活。貼文一出，有網友建議她利用穩定的現金流好好投資，也可以轉調地區、減輕北部生活的壓力。

2023-08-18 12:48