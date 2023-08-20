潘文忠：幼教人員薪資將提高

2023年全國幼教論壇南區場昨天在嘉義縣創新學院登場，教育處指出，教育部規畫降低幼教師生比例，未來3年內公共化幼兒園的師生比例從1比15降至1比12，縣內已有9成為1比12，此外也將提高公共托育機構、非營利幼兒園以及準公立幼兒園的薪資，吸引更多人投入幼兒教育。

論壇匯集全國幼教專家學者及教保服務機構負責人，教育部長潘文忠表示，蔡英文總統上任前，教育部幼教資源約100億預算，到今年已提升近600億，明年就會突破600億，0到6歲國家一起養政策核心包括透過興建平價托育設施來減輕年輕父母負擔，及調整幼教師生比例、提升幼教師資的薪水。

嘉義縣長翁章梁說，幼兒教育是小孩子接觸教育的第一步，也是邁向集體生活的關鍵一步，過程中幼教老師扮演極為重要的角色，論壇為老師們提供交流平台，互相分享彼此的教案，學習更多教學技巧。

「沒有輸在起跑點這句話。」認知神經科學家洪蘭教授表示，神經有可塑性，人的大腦一直不停改變，海馬迴的神經細胞再生，對於陪伴小孩最好的時間就是12歲前，孩子的童年回憶很重要，而家庭是最早的學習場所，父母是最初的老師。

專家在論壇中分享華德福、蒙特梭利幼教模式，分組工作坊讓參與者實際操作，其中阿里山鄉達邦國小里佳分校附幼老師湯雅婷，分享「里佳藍色部落」將課程結合當地生態與文化，引發孩子的學習樂趣。