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全國幼教論壇南區場嘉義登場 潘文忠：預算明年破600億

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2023年全國幼教論壇南區場今日在嘉義縣創新學院登場，教育部潘文忠部長指出，幼教經費編列明年將突破600億。記者呂慧瑜／攝影
2023年全國幼教論壇南區場今日在嘉義縣創新學院登場，教育部潘文忠部長指出，幼教經費編列明年將突破600億。記者呂慧瑜／攝影

2023年全國幼教論壇南區場今日在嘉義縣創新學院登場，論壇邀請台灣知名認知神經科學家教授洪蘭專題演講「嬰幼兒的認知發展」，教育部潘文忠出席指出，近年幼教夥伴承擔國家0到6歲國家一起養重大政策，部幼教預算明年將突破600億。

論壇匯集全國幼教專家學者及教保服務機構負責人，教育部長潘文忠、嘉義縣長翁章梁及國民及學前教育署副署長許麗娟到場；潘文忠表示，蔡英文總統上任前，教育部幼教資源約100億預算，到今年已提升近600億，明年就會突破600億，透過興建平價托育設施來減輕年輕父母負擔。

潘文忠指出，零到六歲國家一起養政策核心包括興建平價托育設施、調整幼教師生比例以及提升幼教師資的薪水。縣長翁章梁說，幼兒教育是小孩子接觸教育的第一步，也是邁向集體生活的關鍵一步，過程中幼教老師扮演極為重要的角色，論壇為老師們提供交流平台，互相分享彼此的教案，學習更多教學技巧。

「沒有輸在起跑點這句話」教授洪蘭表示，神經有可塑性，人的大腦一直不停改變，海馬迴的神經細胞再生，對於陪伴小孩最好的時間就是12歲前，孩子的童年回憶很重要，而家庭是最早的學習場所，父母是最初的老師。

專家在論壇中分享華德福、蒙特梭利幼教模式，分組工作坊讓參與者實際操作，其中阿里山鄉達邦國小里佳分校附幼老師湯雅婷，分享「里佳藍色部落」將課程結合當地生態與文化，引發孩子的學習樂趣。

教育處指出，教育部規畫降低幼教師生比例，未來3年內公共化幼兒園的師生比例從1比15降至1比12，縣內已有9成為1比12，減輕幼師壓力，也將提高公共托育機構、非營利幼兒園以及準公立幼兒園的薪資，讓更多人投入幼兒教育。

2023年全國幼教論壇南區場今日在嘉義縣創新學院登場。記者呂慧瑜／攝影
2023年全國幼教論壇南區場今日在嘉義縣創新學院登場。記者呂慧瑜／攝影
2023年全國幼教論壇南區場今日在嘉義縣創新學院登場。記者呂慧瑜／攝影
2023年全國幼教論壇南區場今日在嘉義縣創新學院登場。記者呂慧瑜／攝影
2023年全國幼教論壇南區場今日在嘉義縣創新學院登場。記者呂慧瑜／攝影
2023年全國幼教論壇南區場今日在嘉義縣創新學院登場。記者呂慧瑜／攝影
2023年全國幼教論壇南區場今日在嘉義縣登場，邀認知神經科學家教授洪蘭專題演講「嬰幼兒的認知發展」記者呂慧瑜／攝影
2023年全國幼教論壇南區場今日在嘉義縣登場，邀認知神經科學家教授洪蘭專題演講「嬰幼兒的認知發展」記者呂慧瑜／攝影

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幼教 潘文忠 教育部

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