波麗士有幫忙 竹風扇暑作文研習營快樂結業
由新竹市警察局主辦、教育處與少年輔導委員會承辦的「竹風扇暑快樂作文研習營」今天在虎林國中舉行結營典禮，學員之一的虎林國中余梓芸說，營隊除了教寫作文，今年新增手繪報課程，竟激發了大家快速作畫、趕工的能力。
新竹市少年警察隊偵查佐張雅芳表示，市警局連續14年舉辦寫作營隊，邀請聯合報寫作教室講師指導學生寫作文、下標題，由於活動免費，每次都吸引許多學生報名。今年課程增加手繪報，不但讓寫作變得更有趣，也讓學生的想法有更多元、豐富的呈現。
張雅芳也向學員宣導犯罪預防觀念，包括要注意網路安全，尤其是近來網路詐騙、誘拐案件多，要注意人身問題，避免發送私密照片、影像，也別聽到出借銀行帳戶或是去ATM領錢就能賺高額零用錢，當心淪為詐騙集團成員等。
結營典禮的頒獎部分，由虎林國中教務主任莊文村頒發表現優異獎、勤學進步獎各三名，莊文村勉勵學員「寫作文不是比天份」，多聽老師教導、努力練習，都能寫出精彩的文章。
獲得勤學進步獎的黃珮綺正就讀新竹科學園區實驗高中國中部，他說，從營隊課程有不小收穫，「尤其是我的口齒變清晰了」，他的手繪報主題「解不開的枷鎖——透明的鉤子」，則是畫出自己忍不住滑手機的心理掙扎；他解釋，手機的誘惑好大，就像一個透明的鉤子，讓他忍不住地想一直滑，使得原本要讀的書、要寫的功課都拖延著。
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