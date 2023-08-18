新竹縣議會爭取設立台大附中 校方：審慎面對外界意見
由於竹北近年人口擴張快速，新竹縣議會今天（8/18）召開臨時會，縣議員發起提案盼國立台灣大學可撥用部分竹北校區土地，設置台大附中，但若台大無意願，該用地可改由竹縣府設立。台大則表示，土地皆有具體安排和計畫，但會與地方主管機關溝通說明並審慎面對各界意見。
新竹縣政府日前與台的進行專案小組會議，會議上評估台大設立附中，若無法設立，則同步評估於台大22公頃的竹北校地內，撥用3至5公頃土地予縣府辦理興建高中，並要求台大於3個月內回應。
新竹縣議會今天召開臨時會，指新竹縣近年移入人口增加、學生數提升，希望台大能撥用竹北校區用地設置附中，解決地方的就學問題，免除學生須跨縣市就讀的困擾。
台大則回應，相關土地使用皆有具體的安排與計劃，會持續跟校區所在地的主管機關溝通說明並爭取支持，對於各界的建議也會審慎面對並加以記錄。
據本報了解，過去就有縣市地方政府呼籲台大設立附屬中學、承擔教育責任，但台大考量校內系所配置、師資等考量，並無意願。
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