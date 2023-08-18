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台中幼兒園疑虐童影像全消失？ 教育局：已掌握關鍵畫面調查中

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
2歲男童手臂上有紅色勒痕。圖／民眾提供
2歲男童手臂上有紅色勒痕。圖／民眾提供

台中市太平區一家準公共幼兒園，爆2歲幼兒疑遭教保員大腿夾住頭部重摔，導致身上多處瘀青，教育局獲報調閱監視器畫面時，園方卻稱影像遺失，涉嫌湮滅證據規避調查。民進黨議員林祈烽表示，業者疑湮滅監視器畫面證據，其他在場的教保員是否為共犯或知情不報？教育局應調查清楚。

教育局表示，已掌握整起事件的關鍵畫面，依規定加速調查中；並依規定檢視該園續約資格，不排除自次一學年解除契約。

議員林祈烽表示，台中市長盧秀燕一再宣示打擊兒虐的決心，但幼兒園兒虐案件層出不窮，違規的幼兒園遭舉報時，不但沒受到重罰，還被爆出超收學童、虐待幼兒，甚至監視器畫面全消失等離譜情況，根本打臉盧市長口號，更顯示市府在稽查和管控出了大問題。

林祈烽強調，教育局調查時，應查明在場其他教保員是否「視而不見」成為共犯？至於幼兒園疑湮滅監視錄影證據，市府應修法防堵並嚴懲。另準公共幼兒園違規超收學童和虐童案件，市府應有考核及退場機制，兒虐情節重大的業者，市府更應重罰並撤照。

教育局表示，接到投訴後第一時間調閱監視器影像紀錄，並詳加檢視，已掌握整起事件的關鍵畫面，依規定加速查處中。針對園方未依規定妥善保存監視器影像紀錄致檔案遺失，涉嫌湮滅監視錄影證據，規避、妨礙調查，依幼照法應裁處負責人6萬元至30萬元罰鍰，並令該園限期改善，屆期仍未改善者，將按次處罰。

教育局指出，事發時該班有2位教保員，除行為人外，教育局將一同調查另名教保員是否涉疏失責任，若經調查確有不當對待情事，且情節重大，將依教保服務人員條例，裁處行爲人6萬至60萬元罰鍰，且1至4年或終身不得在教保服務機構任職；幼兒園也將依同條例第46條規定，處負責人6千元以上、6萬元以下罰鍰。

另名教保員若涉知悉不當對待情事，卻視而不見，未依規定主動通報，教育局也將依教保服務人員條例開罰3萬元。

教育局經初步檢視錄影畫面，認為教保員疑有施力不當及情緒控管不佳等情事。圖／民眾提供
教育局經初步檢視錄影畫面，認為教保員疑有施力不當及情緒控管不佳等情事。圖／民眾提供

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