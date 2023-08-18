影／新北推校園異國料理 學童好奇「像百貨美食街」

新北市長侯友宜2019年開始推動國際禮儀教育計劃，今年則開始推動國際飲食教育中央餐廚學校異國料理，新學年度將在學校團膳加入印尼、馬來西亞風味的各式餐點，期讓學童在餐桌認識世界。學童則表示，百貨公司也有許多泰式、韓式等各國料理，感覺像是美食街。

新北市新住民約13萬人，自侯友宜2019年推動國際教育禮儀計畫，教育局著手推出老師教學手冊等讓新住民孩子能融入台灣社會，新學年度新北學校10家團膳業者將於每月推出一到異國料理，讓學童能透過食物認識國際文化。

教育局表示，團膳異國料理未來將提供印尼香茅熱拌肉片、馬來西亞肉骨茶等各式風味，透過南洋料理發想並改良為符合孩童口味餐食，增加菜餚適口性及大量製備可能性。