影／新北推校園異國料理 學童好奇「像百貨美食街」
新北市長侯友宜2019年開始推動國際禮儀教育計劃，今年則開始推動國際飲食教育中央餐廚學校異國料理，新學年度將在學校團膳加入印尼、馬來西亞風味的各式餐點，期讓學童在餐桌認識世界。學童則表示，百貨公司也有許多泰式、韓式等各國料理，感覺像是美食街。
新北市新住民約13萬人，自侯友宜2019年推動國際教育禮儀計畫，教育局著手推出老師教學手冊等讓新住民孩子能融入台灣社會，新學年度新北學校10家團膳業者將於每月推出一到異國料理，讓學童能透過食物認識國際文化。
教育局表示，團膳異國料理未來將提供印尼香茅熱拌肉片、馬來西亞肉骨茶等各式風味，透過南洋料理發想並改良為符合孩童口味餐食，增加菜餚適口性及大量製備可能性。
集美國小2年級廖姓學童說，曾吃過泰國打拋豬配飯感覺美味，新學期開始學校午餐也能固定吃到國際飲食料理讓人期待了，品嘗異國美食，不僅吃了自己很開心，還可以了解各國文化。教育局說，新學年度擴大辦理國際飲食教育扎根計畫，國際飲食料理融入學校午餐能拓展食育教育影響力。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言