影／新北推校園異國料理 學童好奇「像百貨美食街」

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聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市教育局今年開始推動國際飲食教育中央餐廚提供學校異國料理。實習記者楊詠淇／攝影
新北市教育局今年開始推動國際飲食教育中央餐廚提供學校異國料理。實習記者楊詠淇／攝影

新北市長侯友宜2019年開始推動國際禮儀教育計劃，今年則開始推動國際飲食教育中央餐廚學校異國料理，新學年度將在學校團膳加入印尼、馬來西亞風味的各式餐點，期讓學童在餐桌認識世界。學童則表示，百貨公司也有許多泰式、韓式等各國料理，感覺像是美食街。

新北市新住民約13萬人，自侯友宜2019年推動國際教育禮儀計畫，教育局著手推出老師教學手冊等讓新住民孩子能融入台灣社會，新學年度新北學校10家團膳業者將於每月推出一到異國料理，讓學童能透過食物認識國際文化。

教育局表示，團膳異國料理未來將提供印尼香茅熱拌肉片、馬來西亞肉骨茶等各式風味，透過南洋料理發想並改良為符合孩童口味餐食，增加菜餚適口性及大量製備可能性。

集美國小2年級廖姓學童說，曾吃過泰國打拋豬配飯感覺美味，新學期開始學校午餐也能固定吃到國際飲食料理讓人期待了，品嘗異國美食，不僅吃了自己很開心，還可以了解各國文化。教育局說，新學年度擴大辦理國際飲食教育扎根計畫，國際飲食料理融入學校午餐能拓展食育教育影響力。

新北市於新學年度將在學校團膳加入印尼、馬來西亞風味的各式餐點，期讓學童在餐桌認識世界。實習記者楊詠淇／攝影
新北市於新學年度將在學校團膳加入印尼、馬來西亞風味的各式餐點，期讓學童在餐桌認識世界。實習記者楊詠淇／攝影

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侯友宜 新住民 教育局 美食

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