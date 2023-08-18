公務員飯碗不亮了？台大畢業妹子嘆「生活苦」 過來人教戰2招

公務員不再是鐵飯碗？一名台大畢業的女網友感嘆，以前高中畢業的時候，公務員還是算不錯的職業，因此選擇四大國考系就讀，但這幾年物價通膨，薪水已經快要負擔不起生活。貼文一出，有網友建議她利用穩定的現金流好好投資，也可以轉調地區、減輕北部生活的壓力。

原PO在Dcard發文指出，當時大學畢業順利應屆考上高考，結果工作短短幾年房價、物價高通膨，對比科技業、房地產、航運業等等的大加薪，薪水實質購買力變得超少。她表示，平常不出國、不使用iPhone，外食也吃100元上下，也沒有買奢侈品或是社交的習慣，即便如此，薪水感覺扣掉房租、水電、生活費之後也所剩無幾了，「想到超高的房價，以及根本很可能領不到的退休金，就覺得生活好苦」。

原PO說，以前覺得公務員的薪水能夠在國內過上不錯的日子，原本目標是簡單買個非台北正3房的20年中古屋、生養1～2個小孩、配一台國產車，但現在卻被開銷壓得喘不過氣，而且自己算是考到不錯的公務員等級，好難想像普考跟初考的基層怎麼生活。

對此，網友紛紛嘆，「我們這代人，當年不知道要選理組才有前途時，就註定不會是什麼有未來的族群了」、「五等路過，要不是住家裡，真的會活不下去」、「所以才越來越少人報考了，不過老實講，如果是做一般行政，在民營公司一樣薪水都不高啊，因為沒什麼專業也很容易被取代，薪水低好像也是合理吧」。

不過也有網友指出穩定的現金流是很大的優勢，「基本上薪水不會發不出來，無薪假、減班、裁員基本都跟妳無關，的確很多工作薪資條件都比公職好，但有更多工作就是基本薪」、「公職提供的是穩定的現金流，有現金流後就可以執行下一步，我是投資房市，感謝這幾年的行情，投資很順利，如果不是小孩出生（雙胞胎），都想要退休躺平了」、「公務員的好處就是可以近乎無腦開槓桿理財，只要現金流嘎的過去就是槓槓槓，利率也都能談的比通膨還低。不過薪水至少要過5萬，且沒負擔才能開始實施」。

另外，也有一網友建議轉調，「可以生活在南投、雲林、嘉義、花東等，不定要待在物價不合理的地區」、「如果妳是家裡無房地產，應該去生活總支出較低的縣市生活」、「來台中會舒服很多，我一個月6萬左右，雖然不能說富裕，但也游刃有餘」。