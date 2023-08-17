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馬偕醫學院為台東偏鄉小學生舉辦閱讀成長營

聯合報／ 記者高凌雲
馬偕醫學院台東太麻里大王國小舉辦閱讀成長營，現場互動熱烈。圖片來源/馬偕醫學院
馬偕醫學院台東太麻里大王國小舉辦閱讀成長營，現場互動熱烈。圖片來源/馬偕醫學院

馬偕醫學院關懷台東縣太麻里鄉教育資源不足，孩童閱讀動機低落等問題，由馬偕醫學院30位大學生籌畫，在當地大王國小舉辦三天的暑期閱讀成長營，活動圓滿落幕，這項活動已經連續八年舉行。

閱讀成長營透過豐富多元的課程，以及生動活潑上課方式，讓參與的66位學童開心參與，讓他們在成長營學習過程中，培養閱讀力、語文表達能力、英文能力、觀察與深度思考能力，成長營隊長許介謙表示，這些帶得走的能力，期許能讓孩子終身受用，並翻轉偏鄉教育資源不足的情況。

許介謙指出，閱讀成長營有七大核心特色。首先是學童閱讀及語文能力和習慣養成，透過馬偕醫學院學生引導孩子閱讀與問題討論分享，讓孩子發現閱讀的美好。將語文活動結合每日閱讀教案，透過趣味、動態遊戲，寓教於樂，讓孩子擴充詞彙庫、熟悉語句與文字的運用。第二項特色是透過簡單有趣的科學實驗，引發小朋友樂於探究真相與原理，保有觀察力與好奇心。第三項特色為引發學童對英語的學習興趣。

第四項特色為陪伴孩童成長，藉此改善原住民、外籍配偶、單親及弱勢家庭子女課業學習上的困難，協助生活知能方面的潛能開發，並建立自我認同，期許他們長大後，能積極社會參與，陪伴太麻里下一代的孩童。

第五項特色為結合在地資源，許介謙指出，是今年首度與當地公益機構屋麻可書屋合作，由書屋提供原住民文化傳承的課程，讓當地的小朋友認識自己部落文化。也深入當地家庭進行訪談，做成摘要和紀錄，做到與太麻里更深層的連結，凝聚團隊向心力。第七項特色為透過服務隊培養馬偕醫學院學生親身參與社會關懷的情懷，為傳揚耶穌基督救世愛人及馬偕博士「寧願燒盡，不願銹壞」之精神，培養具有人文素養和社會關懷情操的醫療人才。

許介謙表示，當地經濟弱勢的家庭，沒有餘裕讓孩子補習學習英語，難免在學習的過程經歷挫折和排斥，若未能及早彌補差距在未來更將日益加劇。希望藉充滿趣味的活動及引導，減少學童在英語學習上的困難，更希望透過英語教學，提供孩子更廣闊、多元的視野，認識世界。

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醫學院 原住民

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