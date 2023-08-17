新課綱教師員額仍不足 教育團體大哉問總統候選人

2024總統大選明年初登場，台灣教育智庫今天舉辦「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦」記者會，邀請教育團體針對108課綱發表建言，並由三大候選人陣營回應。教育團體指出，新課綱人力不足，呼籲調整生師比、確實增設高中職教師員額。

台灣教育智庫8月起，分別就108新課綱、技職教育、高等教育、私校轉型退場、境外生與國際人才等5大主題，邀集國內教育團體向2024總統大選各陣營提問，今天首場先聚焦新課綱。

全中教理事長高孟琳表示，108新課綱降低必修、增加選修的教育理念值得肯定，但選修課程相較舊課綱時期增為1.2至1.5倍，但教學現場卻苦於人力不足，過去教育部均回應已把過去凍結的員額釋出，但都是烏龍說法。事實上，釋出員額也只是將代理教師轉為正職，仍無法因應多元選修課程。

高孟琳說，新課綱上路第一年曾向第一線教師普查，高中職教師多兼5至8節課，教育部的因應方式，只是讓老師多兼課也不願意增加實質員額，教師仍然蠟燭兩頭燒。

再者，高孟琳也呼籲調降中學班級人數，讓教師減輕負擔、照顧更多學生，否則新課綱即便理想崇高，若無法改善教師過勞，美意也將打折扣。

私立中學聯盟發起人陳建佑則指出，根據統計，國內有16%國中生就讀私校、50%就讀私立高中職。建議未來軍公教調薪應和私校學雜費建立聯動機制，若調薪卻無法增加學雜費將會增加學校營運成本，且多年來也未調整過私校學雜費，希望能建立一連動機制，反應辦學成本。

全國校長協會理事長林恭煌則指出，分科測驗不考國文、英文而可延用學測成績，反而讓學測變成一試定終身，也導致很多中學生認為，只要數學、英文考得好就能安全過關。但教育是百年大計，除應盡量避免一試定終身外，且國內思維仍停留在升學、考試主義，但因應未來社會應各種人才樣樣兼具，也呼籲未來的總統候選人應更重視技職教育。

民眾黨候選人柯文哲競選總部代表、前北市教育局長曾燦金回應，新課綱確實人力不足，執行面需再有探討機制，且太多的公共政策都由學校幫忙，也導致很多老師不願接行政職，今天主要來「傾聽」教育界意見，教育會是未來總統大選的重要議題。

民進黨總統參選人賴清德競選總部僅以書面回應，稱已於6月提出「縮短公私立大專學雜費落差」政策，支持教育平權，相關政策將於明年2月實施；國民黨總統參選人侯友宜陣營則暫未回應。主辦單位表示，各陣營預計在下一場提問活動前，回應今天的議題，屆時會將候選人答題內容公告周知。