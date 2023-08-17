快訊

獨／開業4年！東區「旨樂握壽司」停業 網友：太難過

台大化工所爆炸9傷 學生：中午聽到巨響、校園燒焦味四溢

高雄九如交流道淹成車河車主往水裡衝 網驚嘆：好勇敢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新課綱教師員額仍不足 教育團體大哉問總統候選人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣教育智庫今舉辦「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦」記者會，邀請教育團體針對108課綱發表建言。記者許維寧／攝影
台灣教育智庫今舉辦「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦」記者會，邀請教育團體針對108課綱發表建言。記者許維寧／攝影

2024總統大選明年初登場，台灣教育智庫今天舉辦「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦」記者會，邀請教育團體針對108課綱發表建言，並由三大候選人陣營回應。教育團體指出，新課綱人力不足，呼籲調整生師比、確實增設高中職教師員額。

台灣教育智庫8月起，分別就108新課綱、技職教育、高等教育、私校轉型退場、境外生與國際人才等5大主題，邀集國內教育團體向2024總統大選各陣營提問，今天首場先聚焦新課綱。

全中教理事長高孟琳表示，108新課綱降低必修、增加選修的教育理念值得肯定，但選修課程相較舊課綱時期增為1.2至1.5倍，但教學現場卻苦於人力不足，過去教育部均回應已把過去凍結的員額釋出，但都是烏龍說法。事實上，釋出員額也只是將代理教師轉為正職，仍無法因應多元選修課程。

高孟琳說，新課綱上路第一年曾向第一線教師普查，高中職教師多兼5至8節課，教育部的因應方式，只是讓老師多兼課也不願意增加實質員額，教師仍然蠟燭兩頭燒。

再者，高孟琳也呼籲調降中學班級人數，讓教師減輕負擔、照顧更多學生，否則新課綱即便理想崇高，若無法改善教師過勞，美意也將打折扣。

私立中學聯盟發起人陳建佑則指出，根據統計，國內有16%國中生就讀私校、50%就讀私立高中職。建議未來軍公教調薪應和私校學雜費建立聯動機制，若調薪卻無法增加學雜費將會增加學校營運成本，且多年來也未調整過私校學雜費，希望能建立一連動機制，反應辦學成本。

全國校長協會理事長林恭煌則指出，分科測驗不考國文、英文而可延用學測成績，反而讓學測變成一試定終身，也導致很多中學生認為，只要數學、英文考得好就能安全過關。但教育是百年大計，除應盡量避免一試定終身外，且國內思維仍停留在升學、考試主義，但因應未來社會應各種人才樣樣兼具，也呼籲未來的總統候選人應更重視技職教育。

民眾黨候選人柯文哲競選總部代表、前北市教育局長曾燦金回應，新課綱確實人力不足，執行面需再有探討機制，且太多的公共政策都由學校幫忙，也導致很多老師不願接行政職，今天主要來「傾聽」教育界意見，教育會是未來總統大選的重要議題。

民進黨總統參選人賴清德競選總部僅以書面回應，稱已於6月提出「縮短公私立大專學雜費落差」政策，支持教育平權，相關政策將於明年2月實施；國民黨總統參選人侯友宜陣營則暫未回應。主辦單位表示，各陣營預計在下一場提問活動前，回應今天的議題，屆時會將候選人答題內容公告周知。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

108課綱 機制 柯文哲 賴清德

延伸閱讀

教育政策一籮筐 請總統候選人回答

疫情停駛司機多轉換跑道 公會：疫後人力吃緊每家少1成

厄瓜多總統候選人遭槍殺身亡 提振強硬派士氣

18年未調漲學雜費 免學費補助跟不上物價...私校喊苦！

相關新聞

新課綱教師員額仍不足 教育團體大哉問總統候選人

2024總統大選明年初登場，台灣教育智庫今天舉辦「問問2024總統候選人：教育百年大計怎麼辦」記者會，邀請教育團體針對1...

教育政策一籮筐 請總統候選人回答

「台灣教育問題很多，包括108課綱、私校退場與技職教育的未來等，盼候選人提出解方！」台灣教育智庫、教育團體17日召開記者會，宣布將針對108課綱、技職教育、高等教育、私校退場與吸引境外生等5大主題，對

台中2歲童疑遭教保員「雙腳夾頭」滿身勒痕 教育局：已停職

台中一名2歲男童8月初到太平一家幼兒園就讀，未料才上學10天，家長竟發現手臂、背部有瘀青，經調閱幼兒園監視器，發現是教保...

幼兒園長會議 侯友宜宣布加碼1.1億推幼教政策

新北市教育局17日舉行公私立幼兒園園長、主任會議，新北市長侯友宜在會上宣布加碼投注1.1億推動幼兒教育政策，包括教保人員...

高美醫專退場 校舍首拍流標

少子化衝擊高等教育，不少私校近年陸續退場，位在高雄美濃區的高美醫護管理專科學校停辦5年，3年前退場，疑因借貸債權淪落法拍...

首次突破單一縣市 2023台灣文博會9月22日登場

文化部今天宣布，2023年台灣文博會重返台北，9月22日開展。本屆除了將擴大串連台北市5個文化場域，更將首次突破單一縣市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦