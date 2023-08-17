幼兒園長會議 侯友宜宣布加碼1.1億推幼教政策

新北市教育局17日舉行公私立幼兒園園長、主任會議，新北市長侯友宜在會上宣布加碼投注1.1億推動幼兒教育政策，包括教保人員完成特教研習補助加碼、補助公私立園所強化教學環境及設備，還有推動「園園有社群」精進教保課程品質，讓每個孩子都能獲得最好的照顧。

侯友宜表示，新北市公私立幼兒園數共計1140間，幼生數超過9萬人是全國最多，每位老師與園長、主任都扛起責任為孩子付出，還要兼顧行政與家長溝通，希望透過經費協助，讓新北市成為幼教幸福園地。

新北市教育局長張明文說，特教研習加碼補助部分，新北市每年補助6000萬在幼兒園特教資源，為鼓勵各私立幼兒園收托特殊教育需求幼生，提升教保人員專業知能，有收托特生的私幼教保人員完成初階研習，補助從2000元提高至3000元，進階研習補助從3000元提高至5000元。

另為維護及提升幼兒園的環境設施設備，新北也將投注超過4000萬改善公私立園所環境及設備，包含協助裝設及更新監視器安全相關設備，還有改善兒童遊具及老舊設備。

張明文也說，112學年度也將補助1000萬元經費，推動園園有社群，新北目前推動六大專業發展社群，包含英語融入教保活動社群、學前融合教育社群、學前程式教育社群、美感基地社群、探究式園本課程社群及教保服務人員專業發展社群，透過交流提升教保服務人員的專業素養，提供更優質的教育環境。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，特教老師協助一名幼生的心力，可能超越10名一般生，孩子可能有發展遲緩、自閉、唐氏症等，樣態非常多元，老師若沒有更強的愛心、耐心很難持續，這次經費加碼，不純然是金錢上鼓勵，更是很大的精神支持。

蘇傳臣也指出，近年來除先天發展遲緩，也有愈來愈多「後天發展遲緩」的孩子出現，他認為可能是孩子生得少，家長代勞過度，包括穿衣、穿鞋甚至是抱著孩子上學，導致孩子被剝奪親自動手的練習機會，導致自理能力不足，這些都是需要家長、機構與老師之間通力合作，才能改善發現。

新北市幼兒教保發展協會理事長江束也說，特教補助目前只有雙北有，透過這次加碼，可讓在帶這些孩子的老師得更一點點尊重。