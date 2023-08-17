台中2歲童疑遭教保員「雙腳夾頭」滿身勒痕 教育局：已停職

台中一名2歲男童8月初到太平一家幼兒園就讀，未料才上學10天，家長竟發現手臂、背部有瘀青，經調閱幼兒園監視器，發現是教保員用雙腳夾住兒子頭部造成，氣得立刻辦理退學，並向市府通報。教育局經初步檢視影像紀錄，認為教保員疑有施力不當及情緒控管不佳，園方昨日將該教保員停職。

家長說，8月10日下午接兒子回家時，發現兒子手臂、背部都出現瘀青，立刻到幼兒園要求看監視器，才發現是一名郭姓教保員，竟用雙腳夾住兒子的頭部，兒子多次想掙扎離開，都被教保員猛力拉回，前後有8、9次。教育局曾向園方了解，園方卻說因維修並更換新的機器，11日以前拍攝的檔案毀損，讓他質疑「哪有這麼巧？」

教育局指出，此案事發於8月10日下午，幼兒園反映因幼生哭鬧一直離開座位，班上郭姓教保員擔心其他孩子被碰撞，而將該名哭鬧的幼生拉至身邊，並用雙腳固定，但因用力過猛而致幼生手臂及背部有抓痕。

園方在8月10日晚上9時20分向教育局進行通報校安，8月11日教育局也收到1999話務中心通報此案，隨即請園方提交查處報告書，並調閱該時段監視影像紀錄；經初步檢視監視器畫面，教保員疑有施力不當及情緒控管不佳等情事，園方昨天將該名教保員停職。

教育局表示，依規園方應保留與調查案件相關的錄影及其他電子影像資料，園方以監視器運作異常等由致影像遺失，使教育局無法了解案情全貌，疑有規避檢查之嫌，依幼照法規避檢查應處負責人6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

教育局強調，全案依教保相關人員違法事件調查處理辦法加速查處中，如調查確有不當對待情事且情節重大，將依教保服務人員條例處罰行爲人6萬至60萬元罰緩，並通報1至4年或終身不得在教保服務機構任職；而幼兒園也將依同條例第46條規定，處負責人6000元以上、6萬元以下罰鍰，如果情節重大或經處罰3次後仍未改善者，幼兒園得減招、停招6個月至1年、停辦1年至3年或廢止設立許可處分。