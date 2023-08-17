高美醫專退場 校舍首拍流標

少子化衝擊高等教育，不少私校近年陸續退場，位在高雄美濃區的高美醫護管理專科學校停辦5年，3年前退場，疑因借貸債權淪落法拍，為高雄私校法拍首例，法拍估底價3.6億元，本月15日首拍流標收場；房仲業認為，主因校地僅能回復為農地，用途受限。

高美醫專2018年起停招、停辦，至2021年因未能轉型退場，該校土地使用分區編訂為「特定農業區特定目的事業用地」，校內建物依法只能依「目的事業核准計畫使用」，意即建物只能做學校使用。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋表示，高美醫專當年停辦、停招後曾宣示轉型長照機構，但努力3年未如願，後經教育部依法解散董事會，清算財產約4億，交由高雄市政府運用。

這次法拍資產包括2筆標售，第1筆為1棟9148坪的8層樓建物及1棟3747坪建物，1拍底價約2.5億餘元；第2筆為1棟2922坪的4層樓建物，1拍底價約1.1億餘元，2筆拍賣底價合計3.6億元，皆無人投標。