專輔學校公東高工賣地求生 100萬元以上處分需經核准
教育部4月將木工培育名校、台東公東高工列入專案輔導學校，限期2年改善，在龐大財務壓力下，校方出售376坪校地求生存。教育部長潘文忠今天（8/16）表示，財務狀況確實正困擾公東高工，該校希望處分校地，但依法專輔學校若要處分一百萬元以上的財產需經主管機關同意。
公東高工遭列為專輔學校後努力自救，日前傳出某企業主與校方簽定合作意向書，願以市價購地，但只要學校正常辦學，出售後仍無償出借公東使用，另每年還挹注300萬幫助學校，為期3年。
潘文忠今天表示，公東高工董事會和學校行政團隊很積極，也希望持續辦學，但財務問題確實困擾著學校，又學校目前有一塊廢棄教職員工宿舍用地，學校希望處分校地，但依照私校退場條例，專輔學校若要處分一百萬元以上財產，須經過主管機關同意，若校方提出財產處分計畫，將會依照計畫內容審核。
潘文忠也指出，公東高工致力照顧偏鄉、弱勢學生，教育部也於今年5、6月時邀請技職專家與校方討論，針對科班調整、產學攜手等做優化。
潘文忠談到，若未來學校提出整體改善計畫，輔導小組將視察整體計畫、是否達成相關目標，若能達成即可依法提至審議會討論是否解除專案輔導身份。
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