專輔學校公東高工賣地求生　100萬元以上處分需經核准

教甄過後，各地學校又要開始甄長期代理教師了，最接近嘉明湖的台東霧鹿國小利稻分校要找英語代理教師，第五招還沒找到人，校長郭惠珍日前透過學校臉書寫了封「親愛的老師，您會上山嗎？」的呼喚信，感動許多人，後來順利找到代理老師，但還有許多偏鄉學校面臨找不到代理老師的窘況。教產團體明白指出，不會教比找不到老師還更可怕，教育部應徹底檢討此一失衡現象，不管是市區還是偏鄉。 去年各縣市因釋出大量正式老師缺，許多代理老師都考上正式老師「上岸了」，卻出現代理老師荒，今年也有許多代理老師考上正式老師，同樣現象再次重演，部分偏鄉學校也在辦理常代老師招考，有些校長已有4、5招才有可能找到老師的準備。...

2023-08-16 08:00