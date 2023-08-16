中州科大退場有望改社宅？ 潘文忠：還有3校地評估中
少子化下國內數間私立大專校院步入退場，彰化中州科大上個月底走入歷史，內政部則會勘中州科大評估將校地改為社會住宅。教育部長潘文忠今（8/16）接受媒體聯訪時表示，社宅計畫仍須和公益董事討論，若要辦社宅，還須經地目變更等程序。目前教育部已提出4所退場學校，針對未來應用進行跨部會討論。
教育部今天舉行部務會報，部長潘文忠於會前接受媒體聯訪。他表示，學校退場後經解散清算後財產都須歸公，未來相關部會機關、公立學校都有機會接續使用，日前已由行政院邀集勞動部、經濟部、文化部和地方政府，針對退場學校校地應用進行跨部會會議。
潘文忠表示，各部會和地方政府了解校地狀況後，可提出相關需求或規劃，如過去台灣觀光學院退場，空中大學即提出校區應用計畫，最後台觀公益董事也同意，才由空大正式接手台觀校地。
潘文忠也指出，目前已提出中州科大、永達技術學院、台首大、和春技術學院等四校至跨部會會議上討論，徵詢部會和地方政府需求。以中州科大一案為例，內政部有擴展成社宅的需求，而衛福部也有拓展長照據點的想法，不是只有單一機關正在評估，但部會或地方政府提出計畫後還需和公益董事討論才能確定，若屆時需蓋社宅等，還需變更地目。
私校退場後政府多盼校地可多加活用，但日前本報報導如亞太創意學院退場數年仍未完成清算，校地和建物閒置恐變成治安死角。
潘文忠也談到，清算階段確實比較複雜，公益董事還需要一些時間。且私校退場條例通過後仍尚在起步階段，但仍會請公益董事盡快完成財務清點，教育部也會給予相關支持，盼加快腳步。
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